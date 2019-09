Valglokalene er åpnet

Bildet over: Ingrid Rognskog avgir sine stemmer i kommune- og fylkestingsvalget. Harald Helgetun passer på at alt blir gjort etter boka.



Praktisk med valgkort som skannes

De første par timene etter at valglokalene åpnet har det vært en jevn strøm med velgere innom Eldresenteret i Rindal. Valgfunksjonærene forteller at de venter ca 600 stemmeberettigede innom i løpet av dagen. De forteller også at stemmegivningen går raskere nå enn ved tidligere valg, når såpass mange har med valgkort. Navnet skannes fra valgkortet, og man slipper å bruke tid på å lete det opp i manntallet.



Vigdis Trønsdal stempler stemmeseddelen til Ingrid Rognskog.



Lavere aldersgrense ved kirkevalget

I nabolokalet på Eldresenteret kan man stemme i kirkevalget. Også her kommer det stadig noen innom. Ved kirkevalget er aldersgrensen 15 år, så her er det mulig for skoleelever å stemme etter skoletid.



Solveig Romundstad Bakk, Petter Baalsrud og Ragnhild Stavne Bolme tar imot Linda Sæter sin stemme i kirkevalget.



Jevn strøm i øverbygda også

På Skogsletta er det stemmelokale for øverbygda. Også her er har det vært bra med folk innom så langt, forteller valgfunksjonærene.

Valglokalene holder åpent til kl 20, så det er fortsatt tid til å avgi stemme, både i kommunevalget, fylkestingsvalget, menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget.



Halldis Møkkelgård avgir sin stemme på Skogsletta. Her er det f.v. Merete Gundersen, Inger Bolme, Ingmund Halgunset og Einar Lillegård som passer på at alt går riktig for seg.