Valget i Rindal

Vi registrerer at Rindal Arbeiderparti og mange av deres velgere er veldig skuffet etter forhandlinger om politiske posisjoner her i Rindal. Det kan vi forstå. Rindal AP gjorde et historisk godt valg og ble det største partiet i kommunen. Men vi blir litt overrasket når 44,4 % oppslutning omtales som flertall. Det var tross alt 55,6 % som stemte på andre parti. Et flertall av velgerne støttet altså de to partiene som samarbeider om posisjoner i dag og valgresultatet kan tolkes som et ønske om at dette samarbeidet fortsetter.

Sittende ordfører siteres på at det største partiet bør få ordføreren. Ja, i et samarbeid er det naturlig, men vi skal ikke lenger enn til Orkland for å se at det slett ikke behøver å ende slik. Medier rundt om i hele landet melder om skuffa ordførerkandidater og partier som ikke får ordføreren til tross for gode valg og flest stemmer. Oftest går det utover et av de store kommunepartiene, Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, i nykommunen Bjørnafjord rammes FRP og tidligere statsråd Terje Søviknes. Arbeiderpartiet er største parti på Stortinget, men Erna Solberg har styrt landet i 6 år. Situasjonen i Rindal er ikke så spesiell som den framstilles og slett ikke udemokratisk.

Rindal Senterparti var i forhandlinger med begge de to andre partiene. Vi fikk et veldig godt tilbud fra Arbeiderpartiet og vurderte det grundig. Men naturlig nok, de ville ikke gi oss ordføreren. Arbeiderpartiet hadde minst like stor lyst på det vervet som det vi hadde. Ordførerposisjonen er viktig for alle. Som for fire år siden endte vi opp med et valgteknisk samarbeid med Høyre som gir oss ordføreren også i neste periode. Det er vanskelig å si nei til en avtale der en sitter igjen med ordføreren uten å måtte kompromisse på en eneste politisk formulering. Vi merker oss også at Høyre presiserer at de etter en totalvurdering valgte å fortsette samarbeidet med oss. Vi tolker det som en tillitserklæring til vår politikk, vår samarbeidskultur og vår ordførerkandidat. Våre erfaringer er også positive etter 4 år med samarbeid.

Med dette inviterer vi til fortsatt gode diskusjoner og forhandlinger i lokalpolitikken til beste for våre innbyggere. Vi håper også at vår nye ordfører blir tatt godt i mot og møtt med tillit både i kommunestyret og i samfunnet for øvrig. De aller fleste tilbakemeldingene vi har fått så langt tyder på at den tilliten allerede er tilstede.



Rindal, 19. september 2019.

Rindal Senterparti