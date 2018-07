Vakker tjuvstart på Stangvikfestivalen

"Slåtter for klaver - opus 72" er et av Griegs mest kjente verk, og baserer seg på 17 fiolinslåtter etter Knut Dahle fra Telemark. Dahle tok kontakt med Grieg med en bekymring for at slåttene ville forsvinne om ingen tok ansvar og skrev dem ned på noter. Det ble etter hvert gjort en avtale om at Dahle skulle reise til Kristiania, der Johan Halvorsen ble engasjert til å skrive ned slåttene. I løpet av ti dager i 1901 ble 17 slåtter skrevet ned for ettertiden, og er blitt et verdenskjent musikkverk.

På Unni Boksasp Ensembles album fra 2017; "Opus 72017" presenterer ensemblet denne fortellingen via folkemusikk av ypperste kvalitet. I et glovarmt ungdomshus i Todalen fremførte tingvolljenta Boksaps og hennes musikere en flott konsert som er Stangvikfestivalen verdig. Gjennom hele konserten var alle på scenen svært delaktig via historiefortelling i tillegg til sang og musikk, og klarte med dette å skape et stort engasjement blant de 120 betalende i salen. Godt levert!

Unni Boksasp hadde med seg Trygve Brøske (tangenter), Guro Kvifte Nesheim (fiolin), Magne Vestrum (kontrabass) og Håkon Mjåset Johansen (perkusjon).

Fra kammermusikk til fotballturnering

Stangvikfestivalen fortsetter fredag med åpningskonsert i prestegården, kunstutstilling av Coby Omvlee og konsert, sjømannshistorier og kåseri i Bondehuset med blant annet Helge Jordal, Unni Boksasp, Erik Rosenius, Marianne Meløy, Trygve Brøske og Sigrid Vetleseter Bøe.

Lørdag starter med lunsjkafe i Bondehuset, deretter familiekonserten "God helg", salg av fiskesuppe, kirkekonsert med Trondheimsolistene før dagen avsluttes med "Lanligger" - en galgenhumoristisk forestilling og nachspielkonsert med Tora Augestad og band.

På Stangvikfestivalens siste dag blir det ønskekonsert i Bondehuset før det hele avsluttes med familiedag med fotballturnering på Svissholmen. Fotballkampene skal dømmes av tidligere RBK-kaptein, Mikael Dorsin.

Du kan lese mer om de ulike arrangementene på festivalens nettside https://stangvikfestivalen.no/



Ingen Stangvikfestival uten Trygve Brøske