Vakker og personlig lykkestund

Lykkestund startet i Sagatun i øvre Surnadal forrige fredag. Kvelden etter fikk Lauvtun i Betna besøk. Denne fredagen tok gjengen turen til ungdomshuset i Todalen, før det hele ble avsluttet på Surnadalsøra lørdag kveld. Svanhild Husby har hatt med seg Linda Botten, Frank Spoon Botten og Ola Langli på alle konsertene. De spiller bokstavelig talt på mange strenger, og håndterer både tangenter, strengeinstrumenter, trekkspill og vaskebrett på utmerket måte. I løpet av de tre konsertene har gjesteartister med lokal tilknytning dukket opp i grendehusene. Lørdag kveld var et knippe av de involverte samlet på scenen på billaget.

- I kveld har vi med oss et A-lag, sa Husby. Det hadde hun helt rett i. I tur og orden fikk de rundt 80 fremmøtte gleden av å høre Hanne Moen Fiske, Kristin Aasgård Langli, Pernille Torvik, Møyfrid Henden, Kristin Kvande Betten, Halvor Drøpping og Roar Nordvik.



Stødige musikere

Svanhild Husby har satt melodi til mange tekster av Jørgen Gravvold og Hans Hyldbakk. I tillegg har hun skrevet mange låter selv, der flere har svært personlige tekster. Lykkeland er et godt eksempel på dette.

- Jeg var så absolutt ikke lykkelig da jeg skrev denne låten. Tvert i mot var jeg veldig trist. Det er sterkt å høre andre artister fremføre min låt. Det er viktig for meg at de har skjønt innholdet i låten. Det er en ære at Møyfrid Henden og Kristin Aasgård Langli vil fremføre "Lykkeland" i kveld, sier Husby.

En av de aller største sangtalentene i distriktet vårt er 17 år gamle Pernille Torvik fra Surnadal. Hennes fremføring av "Stjernedryss" var verdt inngangspengene alene lørdag kveld. For en stemme denne jenta har! På denne låten har Husby lånt melodien til Joni Mitchells "Both sides now", og laget egen tekst på dialekt.

- Pernille er et fantastisk talent, og ingen fremfører denne sangen finere enn henne, sier Husby.



Pernille Torvik har en klokkeklar stemme som rører de fleste

En av lørdagens store overraskelser var diktfremføring av Roar Nordvik.

- Roar er min flotte nabo. Jeg må være ærlig å si at han er sinnsykt umusikalsk, så vi skal få slippe å høre han synge. Men det kanskje ikke så mange vet, er at han er helt enorm på deklamasjon av dikt, sier Husby.

Det hadde hun helt rett i. Nordvik fremførte et flott dikt med stoisk ro og god intonasjon. Mer av dette, Roar!



Roar Nordvik har vi ikke sett mye på scenen, men han klarte seg veldig godt

Husby & co lovet publikum er trivelig stund, hvor man kunne senke skuldrene og kose seg. De holdt hva de lovet og mer til. Vel blåst!

