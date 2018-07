Vakker musikk og tradisjonell fiskesuppe

Musikergruppa Fjord og Fjell har base på Sunndal og har mange ganger spilt for barnehager, skoler og arbeidsplasser. Lørdag opptrådde de med konserten God helg, og nok en gang ble lokalet fullsatt av spente tilskuere. Stangvikfestivalen har ikke bare noe for voksne, men også for barn. Både vokse og barn koste seg under forestillingen der det ble spilt svært vakker musikk og som samtidig et lite sceneshow. Latter satt løst i publikum, og flere rocket med.

Fiskesuppen under Stangvikfestivalen er ett fast innslag, og i programmet står det ”Vi har skrytt av denne i 19 år no. Det trengs vel ikkje lenger. Kjøp trippel porsjon!”. Mange tok også turen hit i varmen, og igjen var det fullt. En av de som stod og delte ut suppen fortalte at de hadde solgt suppe uten stopp i nærmere tre kvarter.

Rundt bordene var det god stemning, og folk spiste, snakket og lo uten å bry seg om den vinden så begynte å ta seg opp.

I lokalet nede i Bondehuset var det åpent for de som ville å se på kunsten til festivalkunstneren Coby Omvlee.

Over er Fjord og Fjell bestående av Peter Wergeni, Øystein Sandbukt, Sondre Meisfjord, Jo Inge Nes.

Klargjøring av fiskesuppe.

Mange valgte å spise fiskesuppe idag.

Servering av fiskesuppe.

Coby Omvlee sin kunst i lokalet nede.