Vårsongfest med internasjonalt søg

Bildet over: Maria Nohr, Sigrid Vetleseter Bøe, Hedda Hansen Berg og Erik Rosenius ga publikum en fantastisk opplevelse av internasjonal klasse i Bøfjorden Grendahus.

Årets Vårsongfest var både allsidig og fin. På programmet var det både mosomme historier, korsang, felemusikk, folkedans og allsang, og ikke minst et bugnende kake- og smørbrødbord lagd av Åsskard Bygdekvinnelag og Bø Grendalag.

Sangerne Sigrid Vetleseter Bøe og Maria Nohr utgjør sammen med pianist Hedda Hansen Berg trioen TriOpera. Maria Nohr har nettopp hatt kjempesuksess i musicalen Sound of Music på Hålogaland Teater, og Sigrid V. Bøe har "hinket" seg gjennom operaen Carmen som Micaela under operafestdagene i Kristiansund. Sigrid var uheldig og brakk foten i vinter, og måtte gjennomføre rollen sin på krykker. Noe hun med sitt gode humør taklet med glans!

Sammen med denne trioen var bassen Erik Rosenius, som nå er engasjert på Berliner Staatsopera. Erik var solist i «Johannes-pasjonen» av J.S. Bach i Haugesund og i Stockholm i påsken. Disse fire flotte artistene hadde tre avdelinger gjennom ettermiddagen hvor publikum fikk de nydeligste sanger både fra musicaler og operaer.

Torgeir Leivdal spilte fele og spilte også opp til dans for noen av medlemmene i Surnadal Folkedanslag

Koret Prosjekt 17 sang kjente og kjære vårsanger, og viste også utdrag fra Seterkabareten som Bernt Bøe har laget. Seterkabareten forteller gjennom tekst og toner hvordan livet på setrene var. Både på godt og vondt, og med historier som forteller om mye slit, men også en smule romantikk.



Bernt Bøe er en engasjert og ivrig mann som hadde mange jern i ilden i løpet av arrangementet. Her ønsker han en fullsatt sal velkommen.



En nydelig åpning av Vårfesten da Sigrid Vetleseter Bøe, Erik Rosenius og Mariah Nohr sang Soave sia il vento av Mozart.



Pianisten Hedda Hansen Berg var en stødig og god akkompangnatør gjennom alle de tre avdelingene med sang fra operagjengen. Hun utgjorde det Bernt Bøe kalte operaorkesteret.



Bassen Erik Rosenius sang den vakre svenske visen, Var jag går i skogar, berg och dalar. Rosenius fortalte at det var hans tipp tipp oldefar som har skrevet denne teksten. Videre i programmet sang han La vendetta fra Figaros bryllup og til slutt Old man river fra musicalen Showboat. Og publikum fikk virkelig høre hvilken flott bass Erik Rosenius er.



Maria Nohr startet med å synge den nydelige I dreamed a Dream fra Les Misèrables, fortsatte så med Seguidilla fra Carmen og avsluttet med arien Una voce fra Barbereren i Sevilla. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Maria har gjort stor suksess med sin flotte sangstemme.



Sigrid Vetleseter Bøe sang Musettas vals fra La Bohem. Hun fortsatte med Minnie sin sang til kjæresten sin, også den fra La Bohème. Sigrid avsluttet med Michaelas arie fra Carmen. I tillegg til at Sigrid er en fantastisk sanger med en nydelig stemme, er hun også en flink skuespiller. Og det er ikke tvil om at Sigrid som selv er bøfjording, setter pris på å opptre i Bøfjorden Grendahus.



Fint felespill av Torgeir Leivdal som spilte Hestleitarn av Sjugurd Garmo.



Torgeir Leivdal spilte både reilender og vals som medlemmer fra Surnadal Folkedanslag danset til.



Gunvald Bøe bidro med lune og morsomme historier som fikk publikum til å le godt.

Koret Prosjekt 17 består av gode sangere og er under god ledelse av Bernt Bøe. De bidro med biter fra Seterkabareten av Bernt Bøe, og det var vakker sang når de i tillegg sang Fjäriln vingad, Menuett i Mai, Man borde inte sova og Edelweiss som et egen innslag i programmet. Nedenfor ser du noen bilder fra både kabareten og koret:









Det var fullsatt sal i Bøfjorden Grendahus og det er ikke hver dag man kommer gratis inn til en forestilling på et slikt nivå. Men publikum visste å sette pris på arrangørene og artistene og kjøpte lodd, kaker og kaffe for 19 000 kroner. Pengene skal brukes til lokalt kulturarbeid.





Sigrid og Maria hadde to duetter. Den første var den de likte å kalle kaffesangen, Barcarole. Den andre var den morsomme Art is calling.