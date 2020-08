Vårsøg 4H på overnattingstur

Pandemien satte en stopper for fylkesleiren til 4H i år, men Vårsøg 4H arrangerte ei fin erstatning med overnatting i Trollskogen i Øyagardslia sist helg. Gjengen fikk seg dessverre en negativ overraskelse da de oppdaget at dammen var tappet for vann, og at fisketuren måtte avlyses.