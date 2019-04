Vårkonsert med Tormod og Blæst'n

- Denne gangen satser vi på en ren konsert uten dikkedarier som loddsalg og kaffepause, sier Per Ivar Østbø, som er leder i Tormod.

- Tormod og Blæstn skal ha hver sine avdelinger med egne sanger, og så skal vi ha en fellesavdeling med både kor og korps.

Han forteller at Tormod og Blæst'n lenge har hatt et ønske om et felles prosjekt, og nå blir det en realitet.

- Kanskje er det også et ledd i «fredsprosessen» etter Brexit da Rindal forlot Møre og Romsdal. Tormod er fredsmeglere i og med at vi har medlemmer fra begge fylkene!

Per Ivar Østbø påpeker også at Tormod går lenger enn Blæst'n i å satse internasjonalt, siden de har både dirigent og pianist fra Bulgaria. Lubomir Alexandrov er dirigent i Tormod, og sønnen, som også heter Lubomir Alexandrov, er med som pianist.



Konserten med Tormod og Blæst'n blir altså i Torshall torsdag 9. mai kl. 1930.

Billettpris kr. 100,-



Bildene er tatt på en felles øving på Mo Oppvekstsenter før påske.