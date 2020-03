Vaagland versus Skuggevik

Einar Vaagland har en elegant penn og skriver godt. Han er dessuten kunnskapsrik. Men - han står fast i flere skyttergraver der han forfekter gamle fastlåste argumenter nedarvet fra venstresiden i politikken. Jeg forstår at jeg tråkket på opptil flere av hans tær med det innlegget i anledning Kvinnedagen 2020, som jeg ble oppfordret av Trollheimsporten til å skrive. Jeg har kort og godt tråkket Einar Vaagland skikkelig «på rova», slik som han avfyrer verbalpatroner av stort kaliber i øst og vest og i mange saker.

Jeg vil først oppfordre Einar Vaagland til å avstå fra å plassere andre personer på ståsted hvor de ikke befinner seg, og å tillegge dem synspunkter de ikke har - noe som er resultater av hans egne tolkninger og deduksjoner. Det er en farlig sport.

Det var interessant å få vite at det var den sosialistiske kvinnelige internasjonalen som fant opp Kvinnedagen. Det bekrefter det inntrykket jeg har fått gjennom egen erfaring med Kvinnedagen. Når jeg henviser til mitt møte med Feminismen og Kvinnedagen, så er det nettopp det: mitt møte. Her var jeg ikke ute etter noen stiftelsesdato.

Vaagland snakker om Norge som Verdens nest mest likestilte land. Hvilket land er mest likestilt? Det avdankede og forkastede Sovjetunionen? Kommunist-Kina? Castro-Cuba? Et annet Kommunist-paradis? Det var kanskje det kommunistiske DDR? Er du en av de kokette operette-kommunistene – Herr Vaagland? Jeg anbefaler deg å se alle originalfilmene fra Sovjet-helvetets gulag-system for dødsleire som NRK nå viser. Det pågikk i 70 år. (For å si det sånn: jeg ville foretrukket gasskammeret!)

«Våre nye landskvinner» - sier Vaagland at jeg ikke støtter. Hvem mener han her? Islams døtre? Jeg har skrevet mye mot Islams menneskeundertrykkende, totalitære, fascistiske ideologi – og har lansert mitt valgspråk: - Befri muslimene fra Islam! Jeg tror i denne sammenhengen at det ville ikke hjelpe Islams døtre om Vaagland får dem til å konvertere til Sosialismen med stor S – som han tydeligvis mener er det som skal frelse verden – også Islams døtre.

Så får Vaagland seg til å si: «Hun er motstander av selvbestemt abort», og trekker inn et velkjent vulgær-eksempel fra USA som trolig er konstruert, og han går videre med «Fosterreduksjon» og klasker på at kvinner har vært undertrykket i 1000 år. «1000 år» – han må her mene at kvinnene er blitt undertrykket av Kristendommen. Det er det han mener, så hvorfor ikke si det rett ut! Og så plusser han på «Me too» som en kremdott på det hele. Hvis han leser bloggen min, må han ha sett hva jeg har skrevet om «Me too». Skal jeg kommentere alt dette, blir dette for langt å ta inn for Trollheimsporten. Han får bare falle for egen øks her.

Jeg skal bare stille ham et spørsmål til slutt: Hva kommer han til å skrive i avisen, sammen med Dyrevernalliansen - hvis dyrlegen begynner å dra rundt på gardene og dra friske, men uferdige kalver ut av kyrne?

Glærum, 11.mars – 2020.

Dordi Skuggevik