Utvider toppidrettstilbudet

Etter mange måneders usikkerhet rundt eventuell endring i linjetilbudet i elektrofag ved Surnadal og bygg- og anleggsfag ved Sunndal videregående skoler, ble det i desember endelig klart at tilbudsstrukturen bevares som før. Rektor Mons Otnes presiserer at det gjelder samtlige fag ved skolen: bygg- og anleggsfag, helse og oppvekst, teknikk og industriell produksjon, elektrofag og studiespesialisering.

- Vi beholder altså bredden i tilbudet vårt, bekrefter Otnes.

Samtidig utvides tilbudet på toppidrettslinja, som er et fem timers programfag innen studiespesialisering. Tidligere har elevene kunnet velge mellom fotball og styrke og utholdenhet, men fra våren av kan elevene også velge håndball. Det er en mulighet som har vært etterspurt og ønsket lenge hos elever og håndballmiljøet i Surnadal og Rindal, sier Otnes.

Mari Vattøy er den som vil ha ansvaret for to håndballøkter i uka, i tillegg til at elevene også vil delta på basistrening styrke og utholdenhet.

Fagansvarlig på toppidrett, Ingvild Berg, forteller at skolen er avhengig av minimum 6-8 søkere for å kunne gi et fullverdig tilbud. Hun gjør oppmerksom på at tilbudet gjelder også de som allerede har startet på studiespesialisering, ikke bare de som starter VG1 til høsten.

Berg forteller at det er stort fokus på allsidighet på toppidrettslinja, og det legges vekt på å tilpasse for ulike idretter - enten det er langrenn, håndball eller taekwon-do.

- Det handler om å holde alle muligheter åpne, sier Berg.

Og mulighetene er desto større med ytterligere ett nytt tilbud på toppidrett. Ingvild Berg opplyser nemlig om at skolen nylig har inngått avtale med Trollheimshallen om å benytte ridehallen for elever som ønsker å drive med hest en økt i uka. Det er helt i tråd med skolens mål om å bevare et tett bånd til mulighetene som finnes i bygda.

- Vi ønsker å samarbeide med nærmiljøet, sier Otnes.

Positiv utvikling

Søknadsfristen er 1. mars, og rektor Otnes kan til høsten ønske nye elever velkommen til en skole som er i svært positiv utvikling. Han viser til en solid økning i antall elever som fullfører og består videregående utdanning ved Surnadal vidaregåande. Siden skoleåret 2012-2013 har antallet økt fra 86,9 til 92,2 for skoleåret 2015-2016.

- Vi har dyktige folk som gjør et tålmodig og langsiktig arbeid med å hjelpe ungdommene våre igjennom utdanningen, sier Otnes.

På bildet ser vi f.v. håndballinstruktør Mari Vattøy, fagansvarlig toppidrett Ingvild Berg, rektor Mons Otnes og lærer på byggfag Johan Almås.