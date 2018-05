Utvider beredskapstjenesten for fødende

Beredskapstjenesten har eksistert siden fødeavdelingen på Orkdal sykehus ble lagt ned for seks år siden. Siden da har Wenche Evensen Berg (t.h. på bildet) hatt halv stilling som jordmor og halv stilling i vakt/beredskap, noe som har betydd at gravide surnadalinger og rindalinger har måttet reise til Orkanger for å bli undersøkt. Reisetiden reduseres betraktelig da Grytbakk, som i tillegg er ansatt på føden på St. Olavs og har 20% jordmorstilling i Rindal, tiltrådte i beredskapstjenesten i desember. Sammen med Evensen Berg utgjør de to jordmødrene nå nesten full dekning, noe som er svært nødvendig, sier de to.

Eksperter på barselomsorg

Det foreligger nemlig sterk anbefaling fra Helsedirektoratet at alle fødende får hjemmebesøk av jordmor i løpet av 48 timer etter hjemkomst fra sykehus, noe som ikke er mulig å tilby med dagens ordning – verken i Rindal eller Surnadal. Nylig har debatten rast om sterk reduksjon av liggetid på fødeavdelingene og hjemsendelse av kvinner så tidlig som 6 timer etter fødsel. Ansvaret for å følge opp kvinnene blir overført til hver enkelt kommune. Anslag fra Jordmorforeningen viser at det på landsbasis mangler mellom 600-700 jordmorårsverk dersom kommunene skal ha en forsvarlig hjemmebasert barselomsorg når mor og barn kommer hjem.

- Alle får hjemmebesøk i løpet av 14 dager, men ikke alle får besøk av jordmor. Det er vi jordmødre som er eksperter på barseltiden, sier Evensen Berg.

På sykehuset har kvinner fagfolk rundt seg døgnet rundt til å hjelpe med alt fra amming til barseltårer, men når man reiser hjem med den nyfødte er det mange som får sjokk.

- For mange raser verden sammen når de kommer hjem, sier Grytbakk.

I tillegg til et langt bedre tjenestetilbud til barselkvinnene reduseres sjansen for transportfødsler, som har forekommet relativt hyppig i løpet av de seks siste årene:

- Vi drar med ambulanse ganske jevnt, sier Grytbakk.

Mangeårig ønske

Det er Surnadal kommune som har søkt om støtte og fått prosjektmidler fra Helse Møre og Romsdal pålydende 400.000 for styrking av helsestasjonen. I disse dager lyses det ut 30% stilling som jordmor og 50% som helsesøster, dette blant annet for å utvide tilbudet med tidlig hjemmebesøk av jordmor.

I Rindal kommune foreligger det ikke politisk vedtak for styrking av jordmortilbudet, som i dag ligger på kun 20%. Kommunen har for øvrig 1,5 stilling på helsesøster, som fra høsten vil øke til 1,8 med prioritering av skolehelsetjenesten.

De ettårige prosjektmidlene er et gledelig og høyst nødvendig tilskudd til et behov som har eksistert i lang tid, og håpet er at prøveordningen videreføres etter endt prosjektperiode.

- Vi har jobbet i mange år for å få til dette, sier jordmødrene.