Utreder regiontilhørighet i Trøndelag

Formannskapet i Surnadal bestemte i oktober 2016 at det beste alternativet for Surnadal vil være å bli en del av regionen nord for kommunen, samt at størstedelen av Møre og Romsdal blir med dit. Uavhengig av hvor stor del av fylket som eventuelt skulle bli med i en midt-norsk region mente formannskapet at det er viktig for Surnadal å bli med i samme region som nabokommunene Rindal og Halsa. I slutten av januar i år vedtok formannskapet i tillegg å delta i en utredning om eventuell endret regiontilhørighet i Trøndelag. Kommunestyret har på sin side ikke behandlet regiontilhørighet til formell behandling.

Ordfører Lilly Gunn Nyheim og fire andre nordmørsordførere reiste i januar i år til Stjørdal for å diskutere muligheten for at de trøndelagsfylkene vil ta inn enkeltkommuner i den fremtidige trøndelagsregionen. Avgjørelsen om å reise på møtet ble fattet etter å ha konferert med gruppelederne for de politiske partiene i Surnadal, presiserer Nyheim.

Svaret fra lederen i fellesnemnda for de to fylkene, Anne Marit Mevassvik (Ap), var at dersom enkeltkommuner på Nordmøre ønsker å bli en del av Trøndelag så er de velkommen, og at trøndelagsfylkene ikke kommer til å stoppe dem dersom de ønsker å utrede dette.

Nå er vi helt nede på lokalnivå, sier Nyheim, for å utrede hva det vil si for Surnadal eventuelt å endre regiontilhørighet til Trøndelag.

Etterlyser mulighetene i eget fylke

Nils Håvar Øyås (Sp) påpeker at Surnadal er sentralt plassert på Nordmøre, og er bekymret for at Surnadal med grensejusteringen vil bli utkant og attpåklatt i en ferdig organisert og sterk trøndelagsregion hvor aksen går mellom Trondheim og Steinkjer. Han ønsker å samle det han mener er et splittet Nordmøre og fremstilte forslag om å ikke vedta utredningen, men heller sette fokus på å styrke Nordmøre som region. Han mener at man i det minste sitter igjen med et samlet Nordmøre hvis det viser seg at Møre og Romsdal blir splittet. Man bør heller stille et nytt spørsmål hvor fokuset er på det å se mulighetene i eget fylke, mener Øyås:

- Hva kan Møre og Romsdal tilby Nordmøre i en region Møre?

Sondre Ormset (Sp) støtter seg til bekymringen for at Surnadal blir en utkant i en grensejustering og mener kommunen er bedre tjent med å bli stående i Møre og Romsdal. Utredninga er ikke noe vi trenger nå, mener Ormset.

Hvordan navigere regionbølgene

Bernt Venås (Sp) råder også kommunestyret om «å sitte litt rolig i båten». Fylkestinget i Møre og Romsdal fattet i desember enstemmig vedtak om at fylket fortsetter som egen region, og Venås stusser derfor på at det skal utredes noe mer på dette tidspunktet i prosessen. Han mener debatten heller burde kommet etter stortingsvedtaket, når den demokratiske prosessen er fullført. Først da kan hver kommune ta opp saken vedrørende flytting av region, sier Venås. Premissene for debatten er dessuten endret underveis i prosessen, påpeker han.

- Vi er tross alt blitt avvist til fulle av våre naboer, for så å komme diltende etter – ja, det er grenser for hvor lenge man skal stå på kne.

Marit Granhus Langli (H) mener det tvert imot er utmerket timing for en utredning.

- Vi har sittet i båten - nå er det på tide å spørre hva båtbillettene koster, sier Granhus Langli. - Det er nå vi skal kjempe for at de nye regionene tjener Surnadals innbyggere mest mulig. Vi skal være der det er best å være innbygger.

Varaordfører Helge Røv (Ap) vil gå for utredningen for å være litt føre var på situasjoner og spørsmål som vil komme senere. Lilly Gunn Nyheim (Ap) vil også kjøpe båtbillett og ta fatt på bølgene. Hun mener konsekvensene må utredes nå, for endringene kommer enten man vil eller ikke.

Kommunestyret vedtok formannskapets tilråding om å delta i utredningen om en eventuell endring av regiontilhørighet til Trøndelag mot 11 stemmer.