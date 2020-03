Utnytt tida og ta litt hjemmetrening

- Vi får alle gjøre det beste ut av situasjonen, anbefaler Hedvig.

- Beveg deg litt hver dag, hjemme og ute i de fine nærområdene vi har, bare husk å holde anbefalt avstand. Bevegelse er nødvendig for at du skal holde ryggen og kroppen frisk. Mosjon er også fantastisk stressmedisin, det øker konsentrasjonen, hukommelsen og kreativiteten. Husk at all bevegelse teller, sier Bakken.

Hun oppfordrer folk til å ta en tur ut, leke med barna eller gjennomføre ei lita treningsøkt inne.

Her kommer forslag fra Hedvig på noen øvelser du kan utføre, med eller uten ekstra vekt:



Kan gjøres med beinet på et trappetrinn, en stol eller annet.



Knebøy kan også gjøres på ett ben. Sett for eksempel en krakk bak deg som du reiser deg opp fra.



Her er det mange varianter du kan prøve. Vist her er klatreplanke, der du tar kneet mot motsatt albue.

Bakken Helse ønsker alle ei god trening!

Alle foto: Bakken Helse.

Bakken Helse er medlem av Trollheimsporten.