Utemiddag i Gaukholet

Tekst og foto: Harald Egil Folden

I dag ville jeg rusle langs Litlbøllu til Gaukholet, sørvest for Gaddfjellet (918 moh.). Der skulle det bli middagslaging på en uhyre enkel måte.

Brua over Litlbøllu ved Knapphaugen har fått nytt dekke. Det gamle manglet flere fjøler og var utrygt. Trondhjems Turistforening har ansvaret for turistlina.

Turistlina til Trollheimshytta følger den gamle seterveien til Folddalen. Går på vestsida av Litlbøllu. Fra Knapphaugbrua til Gaukholet er det nærmere 3 km.

Litlbøllu har gravd seg dypt ned i bergrunnen. Eller mer korrekt: Det er ei istidselv som har skapt Litlbølludalen.

Oppover til østsida av Gråknubben legger det seg mye snø. Uvanlig mye i år. Stien var skjult av snøfonner i en strekning på minst 300 meter.

Grisolaholet har fått navn etter Gris-Ola. Han overnatta under denne berghammeren da han drev med markaslått i området. Kallenavnet fikk han under gjetertida i Austre Fossdalen. En dag skulle han spore opp en gris som hadde rømt. Han fant grisen til slutt, men da var det også slutt på tålmodigheten. Ola sparket til grisen så den falt utfor et høgt berg. Det ble grisens siste ferd i levende tilstand. Etterpå ble stedet kalt Grisolaberget.



