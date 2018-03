Hjelpekorpset har bl.a deltatt på flere leteaksjoner og har gjennomført flere oppdrag for TT. Flere nye har blitt med, noe som er meget positivt. Opplæring av mannskap og oppgradering av utstyr er noe som må skje hele tiden.

Omsorgsgruppa har mange aktiviteter for beboere i omsorgsboligene og helsetunet i løpet av året. Både ei sanggruppe og ei kaffegruppe besøker helsetunet jevnlig. Omsorgsgruppa har også nye medlemmer som deltar i arbeidet.

I samarbeid med Rindal pensjonistlag har vi ei gruppe som arrangerer syng med oss-kvelder på Eldresentret.

Selv om flere nye har blitt med i gruppene er det fortsatt behov for flere som vil være med i Røde Kors. Dette gjelder både i hjelpekorpset og omsorgsgruppa, eller om du ønsker å være et støttemedlem.

I disse dager er Rindal Røde Kors i gang med sin årlige runde med utdeling av giroer til innbyggerne i bygda. Dette er en viktig inntektskilde for oss som bidrar til at vi kan holde aktiviteten oppe. Rindal Røde Kors har også VIPPS kom kan brukes for å gi et bidrag for de som ønsker det i stedet for å bruke giroen. Vårt VIPPS-nr er 122328.

Er det noen som har spørsmål om det vi holder på med og evt ønsker å bli med i Røde Kors, ta kontakt.



For Rindal Røde Kors

Leif Ove Grytbakk, nestleder

Tove Flåtten, leder omsorg

Richard Halgunset, leder hjelpekorps