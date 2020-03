Ustad Hove-show holdt ikke til seier

Det tok fem minutter før Rindal satte inn sitt første mål i kampen. Da hadde gjestene fra Mo i Rana scoret to. Lagene fulgte hverandre tett utover omgangen, hvor Rindal for det meste var i føringen med ett eller to mål. Nok en gang var Anja Søyseth og Marit Ustad Hove i hovedrollene. Av lagets 12 scoringer før pause, var ni av de satt i mål av bakspillerduoen. I forsvar hadde hjemmelaget til tider store problemer med Ranas fotrappe høyreback, som utnyttet avstanden mellom forsvarsspillerne til sin fordel. Til pause ledet Rindal 12 - 10.

Andreomgangen startet bra for hjemmelaget, som scoret to kjappe mål før Rana reduserte til 15 - 11. Det var starten på en dårlig periode for Rindal, som i løpet av de ti første minuttene av andreomgangen slapp inn 9 mål. I denne perioden fungerte ingenting i forsvar. Ingen taklinger og få redninger sørget for at Rana ble invitert inn i kampen - en gavepakke bortelaget tok imot med takk. Ni minutter ut i omgangen gikk Rana opp i ledelsen for første gang i kampen på stillingen 18 - 19.



Strekspiller Maja Reitan (16) har mye ansvar tross sin unge alder

Forsvarsspillet bedret seg den siste halvdelen av kampen, men Rindal fikk store problemer i angrep. En svakhet i rindalslaget er at de er svært avhengige av Ustad Hove og Søyseth. Rana klarte å kjempe bakspillerne ut av stilen, og da ble det enkelt å lese spillet til vertene. Playmaker Søyseth ble rådvill og fant ingen løsninger i det etablerte angrepet, og fikk heller ikke hjelp av sine lagvenninner. Kampens beste spiller og toppscorer med hele 11 mål, Marit Ustad Hove, klarte på egenhånd å holde Rindal inne i kampen, og utlignet til 25 - 25 seks minutter før slutt.

Klasseforskjell når kampen skulle avgjøres

Gjestene fra nord hadde alt å vinne i denne kampen, og seier ville holde liv i kampen om å overleve i divisjonen. Rana er nemlig ett av to lag som ligger under streken på tabellen. Viljen til å vinne var helt avgjørende i sluttminuttene i Rindalshuset, hvor gjestene var i en klasse for seg. De viste en enorm kampvilje, og ga alt i alle dueller. Det ga resultater. Rana scoret de fire siste målene i kampen, og vant fullt fortjent 29 - 25.



Spillerne på Rana skapte vanskelige arbeidsforhold for rindalingene

Trener Anders Moe Sæter hadde ingen god forkklaring på hvorfor laget ikke klarte å avgjøre kampen til sin fordel, og var mest opptatt av å rose gjestene.

- Rana er et godt lag som jeg håper overlever i divisjonen. De kjemper hardt, og er artige å møte. I tillegg var det veldig hyggelig å ta turen til Rana på bortekamp, så det håper jeg vi får gleden av også neste sesong.

Moe Sæter tror ikke mangel på motivasjon er årsaken til at de tapte kampen.

- Nei, det har jeg ikke inntrykk av. Vi var motiverte og hadde rett innstilling før kampen. Selv om vi ikke har noe å spille for, så ønsker vi å vinne hver kamp.

Treneren sier videre at han er enig i at det blir mye fokus på bakspillerne, men mener det har sin naturlige årsak.

- I en lengre periode har vi hatt 6 til 8 spillere på trening. Da blir det vanskelig å trene på det vi hadde ønsket. Nå er fokuset å gi de yngste spillerne erfaring og gode opplevelser. De gjør jobben sin godt, og fremstår som etablerte 3. divisjonsspillere. Det er jeg stolt av. Jeg er generelt stolt av det damene har prestert i år, sier Moe Sæter.

Søndag spiller Rindal ny hjemmekamp. Da kommer nok et lag som er i poengnød på besøk til Rindalshuset. Sverresborg 2 ligger rett over streken med 11 poeng etter 18 kamper. Den kampen vil også bli avgjørende for Rana, som møter bunnlaget Melhus i morgen. Skulle Rindal vinne over Sverresborg 2, og Rana ta to poeng mot Melhus, vil jentene fra Mo i Rana klatre over streken på tabellen. Kampstart kl 16.00.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere.

*** Marit Ustad Hove

** Anja Søyseth

* Hanna Saksen

Kampfakta Rindal - Rana/Bossmo&Ytteren 25 - 29 ( 12 - 10 )

Maren Halgunset

Vanja Mossefinn

Malin Bjørnås 1

Maja Reitan 2

Ane Vasskog 1

Anja Søyseth 7

Mina Halgunset

Mona Bolme Nonstad 1

Marit Ustad Hove 11

Tonje Bjørnås 2

Hanna Saksen

Marina Reitan

Nora Fjerstad Bolme