NVE v/ Kjetil Melvold bekrefter pr. telefon torsdag 19. januar, at det er generelt mye usikker is på fjellvatna i Rindal og områda rundt. I vinter har vi hatt mye temperatursvingninger. Dette medfører at isen ikke får utvikle seg til å bli trygg. Dette gjelder for fjellområda rundt fra 300-500 moh. Det gjelder å kontrollere iskvaliteten og hvor tykk isen er før en beveger seg utpå.

Det som skjer når vi har slike svingninger i været, er at det blir et tynt lag med is. Når snø kommer, vil den legge seg oppå isen. Snøen blir etterhvert pressen ned mot isen eller sørpelaget, med flere lag av snøen og sørpe vil dette danne en såle som gjør at en kan ferdes over. Spesielt farlig er det der det er strøm under isen. Isen smelter da i milde perioder og fryser til med tynn is i de kaldere periodene. I innlandet og i fjellet vil isen styrke seg, men snø på isen forsinker is-tilveksten. Derfor bør en ta flere prøver utover vinteren, forteller NVE Kjetil Melvold. Han legger til en oppfordring om å være forsiktig, for det kan være store forskjeller fra vatn til vatn i samme område.





Arkivfoto fra Tiåvatnet



Skredfaren er nå satt ned fra nivå 3 til nivå 2

Sitat fra NVE om skredfaren som vi har hatt dei siste dagene:



«Vindreiing og nysnø i fjellet vil torsdag ettermiddag danne nysnøflak over 1000 moh. Under 1000 moh blir snøen bløytt opp av mildver og regn.»



Skredfarevurdering

«Aukande nysnømengder kombinert med vind vil føre til at skredfaren tar seg noko opp i høgfjellet torsdag. Under ca. 600 moh., der det har vore mildt nokre dagar, vil snøen no vere nokså stabil. Mellom ca. 600 og 1000 moh., der snøen blir bløytt opp ila. torsdag, kan det forbigåande bli meir ustabilt inntil det blir kaldare igjen. Over ca. 1000 moh. vil det danne seg nysnøflak. Vinden ser ut til å dreie og minke idet snøfallet kjem, men ustabile flak kan likevel danne seg særleg i område som er utsett for vind frå vest og nordvest og som som har mykje tilgjengeleg laussnø»

