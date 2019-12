Unngå at nyttårsaften blir et mareritt

Bildet: Det finnes heldigvis en rekke ting du kan gjøre for at hunden din skal få en bedre opplevelse på nyttårsaften. Ifs produktsjef og veterinær, Martine Fossem Nygaard, deler sine råd. (Foto: Andreas Handeland/ If)



Festkvelden som for oss mennesker markerer inngangen til det nye året, kan for våre firbente venner fort bli en skremmende opplevelse.

Faktisk er nyttårsaften den dagen i året da flest hunder kommer på avveie. Det skyldes en kombinasjon av flere ting, mener Ifs ekspert.

- En hund kan høre inntil tre ganger så godt som et menneske. Når det ikke er mulig å forklare for dem at fyrverkeri og smell ikke er farlig, sier det seg selv at nyttårsaften kan bli en overveldende opplevelse, sier Martine Fossem Nygaard, veterinær og produktsjef for dyreforsikringer i If.

- I tillegg er det mange som har besøk av folk som ikke er vant til viktigheten av å holde ytterdøra lukket. Da er det fort gjort at hunden sniker seg ut, får panikk av bråket og løper lengre av gårde enn planlagt. Så hold dører lukket og vær forsiktig med å slippe ut hunden uten bånd, legger hun til.



Trening over tid kan hjelpe

Heldigvis finnes det ting man kan øve på for at nyttårskvelden kan bli overkommelig også for de firbente.

- Ved å eksponere hunden for fyrverkerilyder over tid - som man eksempelvis finner på Youtube og i ulike apper - vil den forhåpentligvis være mer avslappet når det braker løs på nyttårsaften. Vær så mye sammen med hunden som mulig og vis at du er trygg og rolig selv. Blir hunden redd, kan det være fint å avlede med leker eller godbiter, sier Nygaard.

- Øk volumet gradvis etter hvert som hunden venner seg til lyden. Dersom den bjeffer, peser eller viser andre tegn til frykt og stress, er det lurt å ta det litt med ro, så ikke treningen virker mot sin hensikt. Her er det selvsagt store individuelle forskjeller, fortsetter hun.



Medisinering er den siste utveien

Ifs veterinær forteller at medisinering av hunder som sliter veldig kan være et alternativ, dersom opptrening og eksponering ikke fungerer.

- Det finnes flere beroligende midler på markedet. Feromondufter eller andre sprayer kan du få kjøpt reseptfritt i dyrebutikken eller hos dyrlegen. De kan være verdt et forsøk, forteller Nygaard.

- En siste utvei er å ta kontakt med veterinæren for å få vurdert om din hund bør få en reseptbelagt medisin mot angst og uro, slik at nyttårsaften kan bli en litt mindre skremmende opplevelse, avslutter Martine Fossem Nygaard, veterinær og ansvarlig for dyreforsikring i If.



Tips til den store kvelden:

- Gjør hunden sliten og luft den godt før feiringen, slik at den er mer avslappet på kvelden.

- La hunden være et sted den føler seg trygg når kvelden kommer, som for eksempel i en kosekrok, et hundebur eller lignende.

- Vær sammen med hunden hele tiden, og fremstå trygg og rolig.

- Avled oppmerksomheten med leker og godbiter.

- Ha gjerne på tv eller radio for et mer jevnt støynivå, og trekk for gardinene dersom hunden er redd.



Fyrverkerifritt hotell:

- De siste årene har noen Nordic Choice-hoteller tilbudt opphold for hund og eier på såkalt «Fyrverkerifritt hotell». I fjor feiret 150 hunder nyttårsaften på flyplasshotellet ved Gardermoen. Slike tilbud, eller for eksempel å leie en hytte utenfor allfarvei, kan gi hunden en langt bedre opplevelse, sier Martine Fossem Nygaard.



Dette skriver If Skadeforsikring i en pressemelding.