Unge skistjerner

Dei yngste var ivrige etter å komme igang, og dei stilte seg fint opp på rekke ved startaren.

Mange hadde solid støtteapparat med seg, somme ser du på bilda, andre er kløptbort!

Deltakarliste og resultatliste for dei eldste klassane ser du her!

Etter at alle var komne i mål, var det premieutdeling på Rindal Skimuseum. Her kan du sjå Rindal IL Ski sine bilder derifrå!



Her trengs det målfoto!



Viktig med støtteapparat! To av deltakarane var berre 2 år.



Viktig med påfyll etter den harde innsatsen!



Dyktig speaker var Håkon Solvik som styrte heile arrangementet. Det var positivt at kvar klasse gjorde seg ferdig før neste klasse starta. Det gav god orden på avviklinga.



Dei eldste deltakarane var Håvard, Even, Erik og Edvin - over, og Mali under.