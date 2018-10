Ungdomsskoleklasse anmelder bøker til Uprisen 2018

Uprisen er ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok. I løpet av høsten og innen 15. desember er alle nye ungdomsbøker lest og anmeldt av ungdommene. Klassene får tilsendt alle nye ungdomsbøker gratis, samtidig som skolens bibliotek også får nye bøker til sine hyller. Dette gir også en positiv virkning for folkebiblioteket siden det der også merkes en større pågang i forbindelse med denne kåringen, kan Eva Sæterbø fortelle.

Lærerne for 8CD, Eva Sæterbø og Kirsti Solem har i forkant av prosjektet vært i Oslo på kurs hos Foreningen Les. Dette for å være godt forberedt til oppstart av prosjektet. Begge gir uttrykk for at prosjektet er meget vellykket så langt, og at det gir gode opplevelser for klassen. De forteller at det ikke er krav om antall leste bøker og skrevne anmeldelser, utover at alle skal ha levert en anmeldelse. Det kommer stadig nye bøker, men heldigvis er leselysten stor i 8CD. Når anmeldelsene er ferdig skrevet, tar gjerne lærerne en gjennomgang av hva som er skrevet, sammen med eleven. Dette gir en ekstra trygget da anmeldelsen etterpå blir lagt ut på nett, og alle i hele landet har tilgang til å lese de.

Trollheimsporten fikk anledning til å møte klassen og slå av en prat med noen av eleven i onsdagens norsktime. Og vi fikk inntrykk av at dette er noe som alle er fornøyd med. Det var ulike oppfatninger om hvorfor de likte dette så bra, men de aller fleste mente at det gjorde godt for samarbeidet i klassen, og ikke minst var det positivt for den sosiale biten og det å bli en sammensveiset klasse i forbindelse med oppstart på ungdomsskolen.

Vi tar oss en prat med Sune Vikavoll som leser «Forvandlet» av Sissel Chipman. Han er halveis i boken, og er slett ikke så veldig fornøyd, så han regner med at han kommer til å gi en total slakt av boka han leser. Sune tviler på at den vil bli noe særlig bedre i siste halvdel, men den må leses helt igjennom om han skal kunne gi en fullstendig anmeldelse, forteller han. Utover det synes Sune at det er veldig kjekt å drive med dette i norsktimene i stedet for en del andre dryge ting, så han er fornøyd med prosjektet.

Jannicke Valstad Stenberg har akkurat lest «Draumsende» av Asbjørn Rydland. Det er bok nr 2 i en serie som heter Vegandi. Jannicke er en meget ivrig leser og er allerede i gang med bok nr 7 i prosjektet, og hun har skrevet fem anmeldelser. Hun ga «Draumsende» terningkast 6, og nederst på siden kan du lese Jannicke sin anmeldelse av boken. Jannicke forteller at hun er veldig glad i å lese og at hun alltid leser mye. Hun kan røpe at det å lese så mye, er en hjelp til egen framtid. For Jannicke har bestemt seg for å bli forfatter. I hovedsak vil hun skrive i sjangeren fantasi/spenning, men hun ser også for seg å gi ut et par romaner. Jannicke er også i gang med å søke om å bli jurymedlem i Uprisen. Da må hun lese alle anmeldelsene som blir skrevet, men med Jannicke sin store leseglede, vil nok ikke det by på noen problemer.

De aller fleste i klassen er opptatt med å lese, men nederst i rommet sitter en gruppe på fem, som jobber med sine bokanmeldelser. De diskuterer seg i mellom og spekulerer på hva de skal gi i terningkast. Andrea Fiske har lest «Den tolvte spelaren» av Tor Arve Røsland. Hun forteller at det er en bok i sjangeren grøss og gru, og at det var en fengende og veldig skummel bok som hun likte godt å lese. Andrea synes det er gøy å skrive anmeldelser og gi terningkast, og for denne boken vurderer hun terningkast 5 eller 6.

Tuva Holten Bolme er også opptatt med å skrive anmeldelse og hun synes også det er veldig gøy å gjøre annerledes ting i norsktimene. Hun føler at hun gjennom dette prosjektet kan være med å bidra til å påvirke hva andre leser, og det er ekstra artig, synes hun. Og sammen med Maren Mikkelsen Karlsen og Marit Aarnes forteller hun at gleden av å lese har blitt mye større. -Det har blitt lettere å finne riktig bok, og da er lesing gøy, sier de.

Mari Lie-Fjeldvær har lest og anmeldt boken « De voksne» av Fredrik Høyer. Hun slaktet boken i anmeldelsen sin, men forteller at det er viktig å lese de dårlige bøkene, for å kunne finne de som er bra. Hun synes det er morsomt og spennende å være den første til å lese en ny bok, slik de får muligheten til gjennom dette prosjektet.

Ellen Svendsen Fiske leser også boken «De voksne», og er helt klart enig med Mari om at dette er en dårlig bok. -Men vi bør helst ikke bruke ordet kjedelig for mye, så jeg har valgt å kalle den traurig, sier hun. Ellen har anmeldt to andre bøker som har fått terningkast 3 og 5. Hun synes til og med at det er artig med dårlige bøker, for da kan hun skrive en dårlig anmeldelse, og det er en morsom og annerledes måte å skrive på, forteller hun.

Erling Svinvik og August Løften Vang, leser begge to «Den tolvte spelaren», og de er begge godt fornøyd med boka de leser. Den er både bra og spennende, kan de fortelle. Som de andre, så er også de godt fornøyd med prosjektet og synes det er morsomt. Både Erling og August synes det er fint å samarbeide på denne måten, og de synes det er bra å bruke anmeldelsene til å få informasjon om de bøkene de kan tenke seg å lese.

På uprisen.no er det mulig å finne årets ungdomsbøker med anmeldelser skrevet av ungdommen. Prisen deles ut under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer siste torsdag i mai.









Her kan du lese Jannicke sin anmeldelse på Boken Draumesende:

Elev: Jannicke Valstad Stenberg

Skole: Surnadal ungdomsskole

Anmeldelse: En av de beste bøkene jeg har lest!



Draumsende handler om gutten Eirik, som har fått mystiske krefter av en rev han reddet. Sammen med de kreftene følger fiender, en annen verden og nye opplevelser. En gjeng har samlet seg og prøver å føre norrøne guder til den virkelige verden. Eirik, og hans venner, gjør alt de kan for å stoppe det, men vil de lykkes?



Draumsende er bok 2 i serien Vegandi av Asbjørn Ryland. Det skjer mange viktige hendelser i den første boka, som er avgjørende for bok 2. Jeg råder å lese den først, som er like fortryllende som den andre. Den heter Galderstjerna og var fjorårets vinner.



Boka starter med at Eirik og vennene hans, Maria og Khalid, skal til et sted de var ved, i bok 1. Der begynner alle de spektakulære hendelsene, som man ikke finner i noen andre bøker. Jeg er med fra start til slutt og levde meg inn i hver minste detalj. Når Eirik sto framfor noen viktige personer, kunne jeg selv føle en klump i magen. Jeg ble mektig imponert over at jeg levde meg så mye inn i historien! Det slutter med en nervepirrende cliffhanger. Da jeg kom dit fikk jeg lyst til å kaste boka i veggen og få tak i neste bok. På en positiv måte så klart.



Boka var på 345 sider og var nynorsk. Noen få plasser kan det være litt tung nynorsk, men det påvirker overhodet ikke opplevelsen av boka. Draumsende er en fantasybok, men den er likevel realistisk og troverdig. Den inneholder slang-ord og har noen engelske ord. Siden dette er bok 2 i en serie, etterlater bok 1 noen forventninger. Disse forventningene fyller draumsende helt.



Det beste med boka er fantasien i den og hvor mye jeg får til å leve meg inn i den. Det verste, for meg som foretrekker bokmål, er at noen nynorske ord er litt vanskeligere å forstå. Jeg gir den terningkast 6. Det er den nest beste boka, og serien, jeg har lest, og bør definitivt vinne Uprisen! Råder på det sterkeste å lese denne. Du vil ikke angre.