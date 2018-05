Ungdommelig engasjement på 1. mai

Arbeidernes internasjonale kampdag ble tradisjon tro markert på kulturhuset av Surnadal Arbeiderparti. På programmet stod underholdning av Surnadal hornmusikk og Tordenskjold songlag, servering av kaffe og kaker, loddsalg og selvsagt taler for dagen.

Gjennomsnittsalderen på de om lag 60 fremmøtte var nok heller over enn under seksti, men det var de yngre kreftene som inntok talerstolen. Emilie Brøske Rønning fra Surnadal er bare 14 år, og skal konfirmeres om knappe to uker. Hun ble utfordret til å holde en appell, og trengte ikke lang betenkningstid før hun takket ja. Emilie benyttet appellen til å takke norges eldste generasjon for jobben de har lagt ned, slik at dagens unge har et trygt samfunn med gode muligheter innen utdanning og arbeid.

- Selv om vi kanskje ikke er så flinke til å vise det, så er dagens ungdom veldig takknemmlig for jobben som har blitt gjort, sier den engasjerte tenåringsjenta.



Emilie Brøske Rønning (t.v) og Astrid Willa Eide Hoem

Dagens hovedtaler var nordmøring Astrid Willa Eide Hoem fra Kristiansund. Hun er vararepresentant for Møre og Romsdal på Stortinget, og sentralstyremedlem i AUF. Hun ser med bekymring på hvordan samfunnet har endret seg etter regjeringsskiftet i fjor høst.

- Det er en trist utvikling for det samfunnet vi i Arbeiderpartiet drømmer om. Forskjellene øker blant folk. De fattige blir fattigere, og de rikeste blir rikere. Dette må møtes med politisk og sosialdemokratisk motkraft. Vi skal gi rom til enda flere i fellesskapet, gjøre velferdsstaten tilgjengelig for alle - rik eller fattig. Kampen mot ulikhet er et politisk ansvar, sier Eide Hoem.

Kristiansundsjenta brukte også talen sin til å minne om at vi aldri må glemme 22. juli. Eide Hoem var selv til stede på Utøya da terroren traff Norge i 2011.

- Det er vikigere enn noen gang at vi ikke glemmer hvor brutalt og nådeløst 22. juli var. AUF som organisasjon var et politisk mål, fordi en terrorist ikke ønsket det samme samfunnet som oss. Jeg håper at flere snakker mer og høyere om 22. juli. Vi har ikke råd til å glemme, sier hun.



Astrid Willa Eide Hoem



Surnadal hornmusikk spilte tre "svisker". Dirigent Einar Sødergren.



Hotelldirektør Tor Rune Halset på Thon Hotel Vårsøg serverte flotte 1.mai-kaker