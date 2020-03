Kulturkontoret minner om at påmelding for Rindal til årets Ung Kultur Møtes er mandag 9. mars. Selve arrangementet gjennomføres i Surnadal kulturhus lørdag 14. mars. Ung Kultur Møtes (tidligere Ungdommens Kulturmønstring) er en arena for ungdom mellom 10 og 20 år med tilbud om å vise fram hva de driver med innen kulturelle uttrykk som musikk, teater, dans, film, foto, kunsthåndverk, billedkunst m.m. Enkelte innslag vil få mulighet til å delta på regionfestival i fylket, som blir gjennomført på Ørland helga 17.-19. april. Mer informasjon på https://www.rindal.kommune.no/aktuelt-i-rindal-kommune/pamelding-ukm-ung-kultur-motes.5902.aspx. Påmelding gjøres på www.ukm.no

Påmeldingsfrist for innslag fra Surnadal er lørdag 7. mars.