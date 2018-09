Undervassdykking, korn og kunst

Det er Nils Aukan som skal presentere livet under vassoverflata i Nordmørsfjordane og spesielt Surnadalsfjorden. I tillegg til at her er stor variasjon i livet, finst her også vrak å dykke etter.

Seinare utover hausten vonar Senioruniversitetet å få til eit bedriftsbesøk på Røv Mølle og eit «kunstmøte» med foto- og formgjevingskunst. Og utover vinteren vil det bli både årsmøte med song og truleg ein ny operatur til Kristiansund – og det blir arbeidd for å få til ein tur til gruvesamfunnet på Løkken.

Nærare informasjon om dei ulike arrangementa blir gitt etter kvart.

EHA



Arkivfoto