UM-bronse til Mali Eidnes Bakken

Rindal IL friidrett skriver følgende om søndagens mesterskap:



Begge løp i store inspirerende felt, alle fra 15 år til kl U20, stilte i samme felt. Mali fikk samme plassering også under NM i Bratsberg i fjor. Da åpnet hun hardt og lå lenge i tet, men ble passert på slutten og ble nr 3, 12 sek bak vinneren Freya Mjølsnes fra Skjalg. Denne gang var Mali litt mer forsiktig ut, men holdt etter hvert samme fart som Mjølsnes som i år ble nr 2, bare 5 sek foran Mali. Ned til fjerdeplassen var det 30 sek. Erik ble nr 7 i fjor, dermed ble det 2 plasser fram, bare 5 sek fra bronse. Erik lå som nr 7 på første passeringspunkt, men som alltid en sterk finish. Han hadde best tid av alle fra siste passeringspunkt (800-900m fra mål?) til mål. Etter en heller svak vårsesong, har Erik kommet sterkt utover høsten.



Så om våre to siststartende deltagere (arrangementet ble noe langdrygt for at Henrik Ingebrigsten skulle rekke arrangementet….). Helge Langen er ikke helt restituert etter akillesoperasjonen, men deltok mest fordi arrangement gikk på «hjemmebane». Normalt ville Helge ha løpt i piggsko i ei slik løype, men valgte for å spare akilles å løpe i halvlette intervallsko, noe som han syntes gikk greit. Det var kun to steder i løypa som var noe glatt. Ut fra hardøktene i løypa, forventet han ei sluttid på mellom 36 og 37 min. Og når sluttida ble 34,30 (10km), så var løpet en opptur for Helge. Han ble nr 39 av 62 startende. Og når man ser på lista, så er det svært mange sterke navn i klassen. Helge lå som nr 46-47 i første halvdel av løype, men i andre halvdel plukket han løpere for hvert passeringspunkt.



Etter at bestefar Mali, Edvin Bakken, var ferdig med «støttekontaktjobben», stilte han sporty opp i løypa sjøl. Han løp 6 km på 29,55 og lå som nr 6 av 9 løpere i klassen ved alle passeringspunkt og helt til mål. Sikkert en stor opplevelse å løpe i Frognerparken med mye publikum.

Foto: Rindal IL friidrett