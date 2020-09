Ull er gull for Omsorgsgruppa i Røde Kors

Bildet over: Styret i Surnadal Røde Kors Omsorg. Bak fra venstre Elsa Kvande, Marit Møllenhus og Elin Bøklepp Kvande. Foran Astrid Aune. Siri Heggem Grytskog var ikke til stede da bildet ble tatt.

– Ideen kom til meg sent en kveld jeg satt og strikket, smiler Elin Bøklepp Kvande, styreleder i Omsorgsgruppa i Surnadal Røde Kors.

– Det finnes sikkert mye barneullklær rundt omkring som ikke er i bruk lenger. Hvorfor ikke gi dem videre til noen som trenger dem? Jeg skyndte meg å kalle inn til møte, og de andre i styret tente straks på ideen, smiler Bøklepp Kvande. De håper de kan få til dette flere ganger.

Tanken er at folk kan levere klærne på Røde Korshuset på Bøvra. Det er satt opp fem datoer i høst der styremedlemmene vil være til stede for å ta imot. Men Elin Bøklepp Kvande sier at om det skulle være noen det ikke passer for på de tidspunktene, er det bare å ta kontakt.

Damene i styret vil være på huset kl 18-19 den 22. september, 6. oktober, 20. oktober, 3. november og 17. november.

– Klærne må være hele og rene, sier Bøklepp Kvande.

– Vi tar imot både hjemmestrikka og kjøpte ullklær, brukt og nytt. De kan godt leveres til oss i poser. Vi kommer vi til å gå gjennom klærne, pakke dem enkeltvis og merke dem med alder. Dermed blir det lettere for de som skal gi dem videre å vite ha oversikt.



Ullklærne leveres til Røde Korshuset på Bøvra.



Kafé og besøkstjeneste

Surnadal Røde kors består av to grener, Hjelpekorpset, og Omsorsgruppa.

– Vi er kanskje mer anonyme enn Hjelpekorpset, sier Bøklepp Kvande.

– Vi jobber mer i det stille. Vårt mål er å gjøre en forskjell for andre, det er veldig givende arbeid.

Foruten prosjektet med innsamling av ullklær, arrangerer de kafétreff på omsorgsboligen og på Røde Korshuset hver uke. Styrelederen forteller at de dessverre har sett seg nødt til å avlyse kaféene resten av året på grunn av smittefaren.

– Men vi gleder oss til å komme i gang igjen etter hvert.

Røde Kors Omsorg driver også med ordningen Besøksvenn, der folk som har behov, kan få besøk en gang om uken. Ordningen er basert på frivillig innsats. Per i dag mangler de venner, og ser gjerne at flere melder seg. Folk i alle aldre og begge kjønn kan være besøksvenn. Nye besøksvenner blir kurset før de stetter i gang.



Kan slanke restgarnlageret

Ull er gull-prosjektet avsluttes 1. desember, da vil klærne bli levert til helsestasjonen. Før det tar de imot både store og små donasjoner. Om noen sitter med en lue eller et par lester til overs, og tenker det er for lite å bidra med, skal de ikke være redd for å komme.

– Det er ikke mengden det kommer an på, vi blir glade for alt vi får, sier damene i styret.

– Kanskje er det noen som har lyst til å strikke noe også. Flere av damene er lidenskapelige strikkere, og kjenner godt til at det kan samle seg opp en del restegarn etter hvert.

– Mange har sikkert rester liggende. Litt restegarn kan fort bli en liten genser eller et par lester, smiler de.