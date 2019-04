Ukurante salgsvarer blir nye klær

Til Trollheimsporten forteller Bente at gamle varer som ikke lengre har noen verdi, er for henne ukurante, og en gang i blant sender hun slike varer både til inn og utland. Etter et kjempestort salg nå på nyåret, har hun tatt en gjennomgang av det som nå for henne var ukurant og begynte å gruble på om dette var varer som noen kunne ha nytte av. Da kom ideen om redesign.

Etter å ha fått Ella Krangnes og Titti Holten med seg på laget, kom tanken om å henvende seg til Nordmøre Folkehøgskule og tilby elevene å delta på en kveld med redesign. Både Ella og Titti har mye og god erfaring med søm, og Bente forteller at hun er veldig glad for å ha de med seg til å hjelpe og bistå i prosjektet. -Og selvfølgelig, sier hun, der Ella er vanker det alltid grøt og bakels, og fyrstekake. Så her var alt tilrettelagt for en super kveld for alle de som møtte opp.

Hjørdis Telstad fra Nordmøre Folkehøgskule var kjempefornøyd med det flotte tiltaket som Bente hadde satt i gang. Hun syntes dette var veldig positivt og Hjørdis var imponert over hvordan Bente og damene hadde ordnet i stand med sybord, symaskiner og klippebord midt i butikklokalet i åpningstiden. Hjørdis forteller at i forrige uke hadde eleve ved folkehøgskolen et solidaritetsprosjekt som gjennomgående hadde solidaritet som tema. Studentene samlet egne klær som de ikke brukte og la disse ut på auksjon. Dette ga et resultat på 12000kr og halvparten gikk til Plan Norge. Den andre halvparten brukte de til egen ønsket veldedighet.



Det var stor interesse for å delta på redesign hos INC Surnadal.



Bente forteller ivrig hvordan reglene for å redesigne skulle være. Hun påpekte at alt måtte ha en forandring og at alle måtte ha en plan for hvordan resultatet skulle bli. Men det var lov med endringer underveis, fortalte hun. Så her oppfordret Bente til å virkelig leke seg og utfordre sin egen kreativitet.



Bente kommer med tips om hvordan man kan sy om en bukse.



Ella var litt over alt, både for å hjelpe til med sying og for å passe på at alle fikk noe godt å spise på.



Titti Holten kommer med gode råd for hvordan det er smart å sy denne buksa om til skjørt.



Ivrige elever leter gjennom mange ulike plagg for å finne akkurat det som passer til sin egen ide om hva de skal lage.



Hjørdis Telstad hjelper Vilde Bjørk fra Trondheim med å finne en løsninging på hvordan denne kjolen skal bli en slengbukse.



Maria Andersen tenker å lage en shorts av denne buksa, og siden den er en del for stor, må den nok syes om en del.



Kristian Bull Melsom fra Skien vil lage votter eller hansker av armene til denne jakken. Resten skal kanskje bli en bag, forteller han.



Stina Matland fra Bergen grubler på om det er mulig å lage en jumpsuit av denne kjolen.



Kaja Sande fra Kongsberg er kjempefornøyd med dette skjørtet som hun har sydd om fra en bukse.



To veldig fornøyde jenter som har laget bluser av to kjoler.