UKM Surnadal, Rindal & Halsa

Her er det deltakere som synger, danser, spiller i band eller i teatergruppe, fremfører dikt, spiller et instrument og lager kunst, men du kan også melde deg på om du har et annet talent som sjonglering, beatboxing, filmskaping, e.l.

Kunstutstillinga åpnes kl. 16.00 og forestillinga er fra kl. 17.00 til 19.00. Nytt for året er at KIN rock holder konsert rett etter UKM-forestillinga. KIN Rock har 3 band og en duo som skal avslutte det hele med underholdende, varierte og gode musikkinnslag. I mellomtiden skal jury bestemme hvem som får videre til fylkesmønstringen i Kristiansund, Bratthallen den 3. - 5.mai.

Selv om du kan sendes videre til fylkesmønstring og til slutt landsmønstring er det fine med UKM er at det ikke er noe konkurranse, men en møteplass der deltakerne får erfaring, nye venner og gode opplevelser.

Ta med deg venner eller familie. Inngangsbillett koster 50 kr for de under 20 år og 100 kr for de over 20 år. Billetter kan bestilles på Surnadal Kulturhus sin hjemmeside.

Vi gleder oss og håper at mange tar turen!

