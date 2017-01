Ukens tilbud hos Colonialhaven

Denne uka har vi 30% rabatt på utvalgte oster.

Det er ikke alle som har fått med seg våre nye åpningstider, så her er en påminnelse:

Mandager: stengt

Tirsdag: 18 – 20.30

Onsdag og torsdag: 11- 18

Fredag: 11-17

Lørdager i oddetallsuker: 11-14 (åpent lørdag denne uka)

Kveldsåpen butikk på tirsdager er foreløpig et prøveprosjekt, fordi flere har gitt tilbakemelding på at de ikke rakk innom butikken med de åpningstidene vi hadde. Vi kjører en prøveperiode ut februar. Viser det seg at «kveldstilbudet» ikke fungerer, går vi tilbake til dag-åpen butikk på tirsdagene igjen.