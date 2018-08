Ugagn igjen

- Betal bompengane eller årskort med Vipps eller bankgiro, så kjem pengane dit dei skal. seier Per Kåre Negård, ledar i styret for Furuhaugmarka Veglag. Det gjeld nok alle slike bomveganlegg.

Dette er tredje gongen på kort tid at dei opplever skadeverk her.

Vegen over Furuhaugmarka er no grusa for 70 000 kroner denne sommaren, så no er den i topp stand. Slik får brukarane noko att for pengane.

Furuhaugmarka Veglag er medlem av Trollheimsporten.