Uforsvarlig å bygge nytt på Øye nå

Plan- og byggenemda for Øye skoleområde valgte i mai 2015 en prosjekteringsgruppe i regi av Solem Arkitektur. Solem Arkitektur hadde i sitt skisseprosjekt fra september 2015 vurdert fem ulike forslag (A-D2), hvor kostnadene spente fra 111 til 213 millioner. I skisseprosjektet kom det frem at prosjekteringsgruppa, i samråd med kommunens kommunalsjef for oppvekst og enhetsleder for eiendom, kom med en klar tilråding om å gå videre med alternativ D1, hvor 1.- 4.trinn plasseres i nytt bygg, 5.-10.trinn legges til ungdomsskolebygget og Voksenopplæring legges til 97-bygget. Alternativet fikk en kostnad på 125 millioner og inkluderer rivning av Gul- og Blåbygget. Denne tilrådingen støttet også rådmannen. Byggestart ble beregnet til høsten 2017.

I mars 2016 belyste rådmann Knut Haugen at et sentralt spørsmål ville være om kommunen har råd til å la utbyggingen være og pekte samtidig på at Gul– og Blåbygget tilbake i 1997 ble vurdert som for dyre å gjøre noe vesentlig med.

- Dette innebærer at vi nå sitter med deler av skolebygg for 70% av grunnskoleelevene våre som snart er 60 år gamle, og som sårt trenger avløsning, sa Haugen.

Rådmannen mener fortsatt det absolutt er behov for investeringer i form av en utbygging på Øye skoleområde så snart det lar seg gjøre, men at man må vurdere de driftsmessige, organisatoriske og strukturmessige forhold i forkant av en så stor investeringsbeslutning - som avklaring om kommunens framtidige skulestruktur:

"Det vil vere lite fornuftig å dimensjonere eit nytt skulebygg til ein elevmasse langt høgare enn prognosen - kombinert med ein langsiktig tanke om desentralisert skulestruktur."



Vedtak til ettertanke

I september samme år vedtok kommunestyret å gå videre med alternativ D1. Da hadde prosjektet en prislapp på 128 millioner. Det jobbes fortsatt med å utrede konsekvensene av alternativ D1, men rådmannen estimerer at man vil ende på omkring 155-160 millioner kroner. Det er rundt tre ganger så mye som et normalt årlig investeringsbudsjett samlet sett for kommunen.

"Det i seg sjøl er nok til at ein bør ta seg tid til å tenke seg godt om for å vurdere om/når ein skal ta seg råd til eit slikt finansielt løft", skriver rådmannen i sin finansielle vurdering av byggeprosjektet, som skal opp i formannskapet tirsdag.

Han foreslår opprettelse av skolebyggfond for å spare nok penger til egenkapital og fremtidig investering.

"Rådmannen meiner det vil vere tilnærma uforsvarleg å tilrå vedtak om oppstart av ei så stor investering slik den kommunale økonomien (og utsiktene for vidare utvikling) er akkurat no. Vi har ikkje den nødvendige eigenkapitalen tilgjengeleg pr i dag, samtidig som det langsiktige driftsbudsjettet viser at kommunen vil ha underbalanse før ein legg inn finanskostnadane knytt til byggeprosjektet. Gjennom dette vil det kunne opparbeidast eit «skulebygg-fond», som kan leggast inn som eigenkapital så snart denne oppsparinga er på plass. Som ein del av dette arbeidet må ein også sjå på dimensjoneringa av det nye skulebygget opp i mot antal skular elles i kommunen".

Rådmannen sin tilråding til formannskapet i neste uke er derfor som følger:

1. Surnadal kommune oppretter eit «skulebygg-fond» som skal nyttast som eigenkapital ved investering i byggeprosjekt ved Øye skuleområdet.

2. 12,5 mill. kroner blir overført frå disposisjonsfondet/rentefondet til det bundne (øremerka) skulebyggfondet.

3. Planleggingsarbeidet med forprosjektet for ny skule på Øye skuleområde blir ført fram til overlevering av avtalt og bestilt forprosjektrapport 21.02.17. Rapporten blir lagt fram for Plan- og byggjenemnda for Øye skuleområde 15.03.17 og kommunestyret 30.03.17 til orientering.

4. Vidare planlegging av byggeprosjektet på Øye skuleområde blir sett på vent inntil at det blir planlagt / vedteke tiltak som gjer det sannsynleg at ein vil klare å oppnå minst 5 mill. årleg mindreforbruk («overskot») i 2019 og 2020 etter at kalkulert netto finanskostnad er lagt inn i budsjettet.

5. Så snart pkt 4 er oppfylt skal det settast av ytterlegare 10 mill. kroner til skulebyggfondet gjennom drifta i løpet av økonomiplanperioden 2017 - 2020, slik at ein har ein samla eigenkapital på 22,5 mill. kroner.

Arkivfoto: Surnadal kommune.