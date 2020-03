Politiet har mottatt informasjon om at flere personer i nedre Surnadal har opplevd tyveri fra postkassen sin.

Politiet i Surnadal oppfordrer derfor alle til å holde et ekstra øye med postkassestativene, og å ta kontakt om man skulle oppleve tyveri fra postkassen eller observerer mistenkelig adferd rundt postkassestativene.



Selv om man ikke ønsker å anmelde vil politiet gjerne ha beskjed, slik at de får oversikt over tyveriene.

