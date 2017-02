Tysland og Sten Nilsen til Norsk Laksefestival

Åge Sten Nilsen og hans ensemble har hyllet Queen i 10 år, og lørdag 24. juni kommer de endelig på besøk til Surnadal og Norsk Laksefestival. Sten Nilsen er kjent som en av Skandinavias aller beste Freddie Mercury-tolkere, og har høstet strålende kritikker for forestillingen "The Show Must Go On". Underholdningsansvarlig Janne Husby avslører at de har en overraskelse i forbindelse med konserten, men vil ikke si mer enn at publikum må møte opp for å finne ut hva det er.

Trønderrockeren Terje Tysland er et kjent navn for de aller fleste. Selv etter over 20 utgitte plater og 40 år som artist, trekker han fortsatt fulle hus med publikum i alle aldersgrupper.

Hvem som skal underholde fra hovedscenen fredag 23. juni er fortsatt ikke klart.

Pressefoto av Terje Tysland.

Nye takter på programmet

Norsk Laksefestival 2017 går av stabelen 22.-25. juni. På programmet står nye aktiviteter, som rekrutteringsprosjektet Camp Villaks og en kraftkar av en konkurranse hvor et knippe av Norges sterkeste menn konkurrerer i norgescup i Strongman.

Lokale Hercules Strongmanteam arrangerer nemlig det som blir tredje runde i norgescupen. Odd Inge Kvernberg, Magnar Løset og stevneleder Ola Trygve Polden håper å samle rundt 12-15 av de beste Strongman-utøverne i landet til seks øvelser i åpen klasse, deriblant løfting av biler og tømmerstokker. Kvernberg er selv en av de 12 beste fra fjorårets NM og vil delta i cuprunden, som finner sted lørdag foran kulturhuset på Skei.

- Det er første gang en konkurranse av denne størrelsen arrangeres i Midt-Norge, sier Polden.

Espen Aune og Richard Skog, som begge tidligere er kåret til Norges sterkeste mann, stiller som dommere.

Polden oppfordrer lokale bedrifter til å ta kontakt for å sette sitt eget preg på øvelsene - han forteller nemlig at det blant annet skal løftes en bil fra Sveen Auto.

Rekruttering til lakseelvene

I tillegg lanserte Gøran Bolme en solid laksefiske-nyhet. Tidligere år har det vært tradisjon med fagseminar om aktuelle tema innen laks og elv, gjerne med et politisk tilsnitt, men nå slår Surnadal Elveeigarlag og Surnadal Jeger- og Fiskerforbund heller et slag for rekrutteringen til lakseelvene ved å arrangere Camp Villaks for ungdom fra 14-18 år.

Det er Norske Lakseelver står bak Camp Villaks. Det ble arrangert for første gang i 2015, og fra i fjor kom Norges Jeger- og Fiskerforbund med på laget. Målet med campen er at ungdom skal få god opplæring, erfaring og kunnskap om laksefiske. Hovedaktiviteten skal være praktisk fiske, men deltakerne vil også sitte igjen med verdifull kunnskap om hvor i elva laksen står, hvilke knuter som gjelder, ulike typer fiskeredskap og "fiskevettregler". Vi håper at vi gjennom Camp Villaks skal gjøre det enklere for fiskeinteressert ungdom å opprette et nettverk og få mange nye venner som de senere kan dra på fisketur sammen med, skriver Norske Lakseelver på sine nettsider.

Campleder Bolme forteller at ungdommene vil få en opplevelses- og lærerik helg med en hel rekke fiskerelaterte aktiviteter, deriblant utflukt til Rossåa settefiskanlegg, besøk av ungdomsinstruktører fra sportsfiskelinja på Grong videregående skole samt skytteltrafikk med buss mellom de mest aktive laksehølene i Surna. Campen vil ha base i Skeishølen.

- Vi håper på 15-25 deltakere. Her kreves ingen forkunnskaper, sier Bolme, som oppfordrer fiskeglade voksne i Surnadal og Rindal til å ta kontakt for innspill og frivillig innsats.

Utvider martnasområdet

Blant de mest omdiskuterte tiltakene som ble gjort i fjor finner vi endringene på martnassiden. Trygve Roaldset fra hovedkomiteen forklarer at intensjonen for flere år tilbake var å knytte sammen hele sentrumsområdet ved å plassere utstillere i alle martnasgatene. Da måtte det nødvendigvis fylles på med en hel rekke "ballongselgere" for å fylle ledige plasser, noe som gikk på bekostning av mer seriøse utstillere innen mat, håndverk og lignende kvalitetsvarer. 2016 ble det første året hvor en utvelgelsesprosess ble satt i gang for å filtrere ut de såkalte "jalla-selgerne" og kun gi rom til kvalitetsutstillere. Derfor ble det også en merkbar reduksjon i antall utstillere, og martnasgata ble redusert til et langt mer komprimert område foran Coop-bygget på Skei. Avgjørelsen førte med seg mange reaksjoner.

- Vi har hørt mye positivt, men mange savnet noe i Miljøgata, sier festivalgeneral Ragna Mauset til Trollheimsporten i oktober i fjor.

I år utvides martnasområdet litt nedover mot Miljøgata, men den vil fortsatt være åpen for ferdsel.

- Strategien for å heve kvaliteten har lyktes. Nå ser vi at flere kvalitetsutstillere kommer, sier Roaldset.

Hovedkomité og medarrangører gleder seg til ny laksefestival. Bak f.v. Odd Inge Kvernberg, Magnar Løset og Ola Trygve Polden fra Hercules Strongmanteam. I midten Gøran Bolme og Trygve Roaldset. Foran f.v. Marie Farstad, Janne Husby, Toril Kyllo og Ragna Mauset fra komiteen.