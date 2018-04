Typisk deg! - i naturen

Siden hun etablerte Trialog høsten for tre år siden har Åse hjulpet enkeltpersoner, par og bedrifter å lære seg selv og andre bedre å kjenne ved hjelp av kartlegging av personlighetstyper. Dette kaller hun Typisk deg! fordi det går rett til kjernen på hvordan man er som person og hvordan den bestemte personlighetstypen takler alle slags utfordringer i hverdagen. Åse tar blant annet i bruk såkalt JTI, jungiansk typeindeks, for å kartlegge personlighetstypene. Metoden tester deg på fire dimensjoner, blant annet hvordan du opplever omverdenen og hvordan du fatter beslutninger, og klassifiserer deg til slutt blant 16 ulike personlighetstyper.

Drømmer i "oillæsta"

Åse forteller at hun siden oppstarten har foretatt en lang reise hvor både hun selv og bedriften har utviklet seg i stor grad. Underveis har ny kompetanse, nye interesser og nye samarbeid falt på plass. Hun har stort sett jobbet utenfor Rindal og i all hovedsak innen næringslivet, blant annet med avdelinger på sykehus, banker, regnskapsfirma, skoler og med foredrag i ulike sammenhenger. Nå har hun lyst til at også rindalingene skal få øynene opp for hva det er hun egentlig driver med. Nylig gikk dessuten Trialog inn i Gøran Bolmes iTrollheimen, noe som betyr at hun tar ett skritt nærmere det som har vært drømmen hele tiden:

- Drømmen er å drive med person- og bedriftsutvikling i et helt unikt, uformelt og sært møtelokale - for eksempel ute i naturen, ved et vann. Og aller helst i "slamsboks å oillæsta", ler Åse.

Trollavvoen i Helgetunmarka er derfor et ypperlig møtelokale i så måte.

Lavterskel og høyt under taket

Åse har stort fokus på at Typisk deg! er uformelt og ufarlig. Det er på ingen måte noen psykologtime, og man blir heller ikke konfrontert med sine utfordringer. Ingen blir fremhevet i plenum.

- Man må ikke "bjuda på", man kan like gjerne sitte bakerst med kaffekoppen og bare observere, understreker Åse.

Det gjelder også de som har vært med på dette før. Å være flue på veggen for andre gang kan være like lærerikt som å delta for første gang.

Man får utdelt sin egen, personlige rapport samt en bok som forklarer alle personlighetstypene. I tillegg får alle deltakere servert bålkaffe og en såkalt "trollkopp", en dessertnyvinning signert Britt Grete Moen.

Eliminér negative tanker

Det er ikke en sjel som ikke vil finne verdi i å tilegne seg slike verktøy, mener Åse. Selv beskriver hun det hun har lært som helt elementært i sin egen hverdag. Det har blant annet hjulpet henne å bruke mindre tid på uviktige ting og bli kvitt destruktive vaner. Hun ser nemlig at det er mange som bruker energi på å gi seg selv tyn for ting de ikke mestrer eller på å irritere seg over andre som er forskjellige fra en selv, påpeker Åse og siterer forfatteren Anaïs Nin:

- Vi ser ikke ting som de er, vi ser ting som vi er.

Med Typisk deg! får man forståelse for folks ulike personlighetstyper og deres handlinger, og dermed et godt utgangspunkt for å gå bedre rustet inn i vanskelige situasjoner hjemme og på jobb. Eksempelvis kan særlig bedrifter ha stort utbytte av å vite hvordan ulike personlighetstyper forholder seg til endringer, og par kan plutselig få en helt ny forståelse for hvorfor den ene har vanskelig for å planlegge sommerferien i detalj, mens den andre helst vil ta det som det kommer...

Er du nysgjerrig på hvem du er, hvorfor dine kolleger gjør som de gjør eller hvordan trollkoppen smaker, er det bare å ta turen til Helgetunmarka 10. mai.