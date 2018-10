TV-aksjon på tradisjonelt vis

Hovedkomiteen er også tradisjonell, og består av Ola T. Heggem, Magnar Dalsegg, Kristin Langli og Tove M. Schei. Som vanlig har det vært enkelt å finne folk som vil være bøssebærere, og alle de seks rodene er nå dekt.

Inntektene til årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon og det de kaller en dugnad for fellesskapet; "Mindre alene sammen". Kirkens Bymisjon ønsker å tilby det mange av oss tar for gitt, men som stadig flere opplever å ikke ha; den varme senga, en jobb eller fritidsaktivitet å gå til, et fellesskap rundt middagsbordet eller nye og trygge bekjentskaper. Årets TV-aksjon har som mål å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

- I Rindal har vi alltid levert gode resultater under TV-aksjonen, og det håper vi skjer i år også, sier Ola T. Heggem. Han oppfordrer spesielt næringslivet til å bidra. - Jeg må også få skryte av Rindal skole som har et eget arrangement til inntekt for TV-aksjonen hvert år. De gjør en fenomenal jobb denne dagen, og jeg sender en takk på forhånd for den innsatsen de legger ned.

Innleveringen av pengene skal også foregå på tradisjonelt vis, nemlig i Rindal sparebank søndag kveld.

- Det eneste avviket fra alt det tradisjonelle, er at vi i år skal gi mer enn i fjor, ler Magnar Dalsegg.



Bildet over: F.v. Magnar Dalsegg, Kristin Langli, og Ola T. Heggem.

Her kan du lese mer om årets TV-aksjon, og hvordan du kan bidra.