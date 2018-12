Tusenvis med utslitte vinterdekk

Bildet over: -Viktig med gode dekk på dårlig føre, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Over 8.000 bilister i Møre og Romsdal kjører rundt med vinterdekk som ikke holder mål

- Etter maks fem år bør man absolutt skifte vinterdekkene, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. En undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige viser at 5 prosent av bilistene har vinterdekk som er seks år eller eldre.

På landsbasis er det over 170.000 som kjører rundt på gamle dekk. I tillegg er det 30.000 som svarer at de har mer enn 10 år gamle vinterdekk.

Færre enn fryktet

- Det er uheldig at så mange kjører med eldgamle vinterdekk, men samtidig er vi gledelig overrasket over at tallene ikke er høyere, sier Voll. Han hadde fryktet et betydelig høyere tall.

Et sett med nye vinterdekk vil for mange oppleves som å få helt «ny» bil på glatten – med økt kjøreglede og ikke minst, helt andre kjøreegenskaper.

Mange venter til det er for sent

- Gamle vinterdekk dobler bremselengden, selv med lovlig mønsterdybde. I noen tilfeller kan nye og gamle dekk stå om liv og død, hvis du plutselig må bremse opp, sier Voll.

- Uten å være riktig skodd for vinterføre, kan du få redusert erstatningen med mange tusen kroner dersom uhellet skulle være ute. Skift dekk i tide og ikke vent til det er for sent, er den klare oppfordringen til Voll.



Sommerdekk vs vinterdekk.

Gjensidige Forsikring Surnadal og Gjensidige Orkla Forsikring er medlem av Trollheimsporten.