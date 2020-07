Tur til Savalen med Surnadal pensjonistlag

Pris kr. 2500,- pr. person for dobbeltrom og kr. 2850 for enkeltrom. For medlemmer er bussturen gratis. For ikke-medlemmer kr 500,-.



Vi får alle måltider fra lunsj fredag til frokost søndag, i alt seks måltider. Inngang til velværebassenget i spa-anlegget er inkludert i prisen. Musikk fredag og lørdag kveld.



Påmelding innen 31. juli til Bitten Ranes 926 11 826 eller Jorunn Ness 901 51 989.



Velkommen!



Surnadal pensjonistlag