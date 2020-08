Tur til Mogstadsetra (Nistusetra)

Foto og tekst: Anne Vognild Einum



Petter Mogstad i seterdøra under jakta i 2013



Veret var ustabilt med regn og vind frå nordvest, men humøret var på topp hos alle deltakarane. Då vi kom til setra, var det godt å kunne låse seg inn og nyte kaffien og nistepakka under tak. Dette var klarert på førehand med eigaren, Arild Mogstad.



Før vi gjekk derifrå, kunne Brage gje eit kort resyme av setras historie, og om nokre jaktturar her. Heimturen gjekk i terrenget vestover til der "gammalsetra stod" Derifrå gjekk vi ned etter den gamle skogsvegen, vest for vegen vi gjekk opp.



Fin og frisk tur trass i noko ruskete ver!



På tur opp Mogstadtrøa forbi rester etter steintaket på den gamle "Nyløa"



To fjellvandrarar, Kristian og Erik, på veg opp Mogstadtrøa.



I Ytter Damleet, halvvegs til setra. Gammalvegen til setra går til venstre. Vi tek til høgre på nyvegen til Nistusetra( Mogstadsetra)



Endeleg, etter bratt skogsveg, ser vi Mogstadsetra, som ligg der så lita, gammal og sjarmerande under Langurda.



Skal bli godt med eit krypinn i dette blaute veret!



Her må ein bøye seg for å kome inn i "heilagdomen"



Fjellgruppa utafor Nistusetra etter ein god pause innadørs.



Heimturen i terrenget vestover vart noko blautare. Men spreke pensjonistar hoppa over bekkefar!



Godt skilta i Mogstadlia! Godt nedlagt arbeid gjennom lang tid, av Per, Petter og Arild Mogstad.