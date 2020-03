TT avlyser alle aktiviteter og arrangement til 1. mai

Dette innebærer også gjennomføring av møter, og samling for frivillige. Det blir heller ingen betjent drift på TT-hyttene i vinter, men de blir selvbetjent av sikkerhetsmessige grunner for de som allerede er i fjellet. Slik situasjonen er i dag ber vi alle om å ikke benytte våre hytter nå. Hyttene er kun til bruk i et eventuelt nødstilfelle. Vi fraråder lengre turer i perioden fremover.

Utgangspunktet for TT sin avgjørelse er at Covid-19 kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. I den fasen vi nå går inn i, blir kontaktreduserende tiltak viktig, og vi har ansvar for å bidra til en nasjonal dugnad for å begrense spredningen.

TT følger tett med på informasjonen som gis fra myndighetene og vurderer tiltak fortløpende utfra nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19 gjennom råd gitt fra FHI.



Hyttene våre blir selvbetjenet/ubetjente i hele vinter av hensyn til beredskapen i fjellet

Slik situasjonen er i dag fraråder vi besøk på TT-hytter og langturer i fjellet. Hyttene skal bare brukes i nødssituasjoner. Turisthyttene og de merkede rutene er en viktig del av infrastrukturen og sikkerheten i fjellet. Denne beredskapen er et samfunnsansvar vi må opprettholde også slik situasjonen er nå. Vi ønsker ikke at folk skal havne i farlige situasjoner fordi de kommer frem til stengt hytte. Derfor vil hyttene være låst med DNT-nøkkelen og ha selvbetjent eller ubetjent standard. Samtidig må vi gjøre det vi kan for at vi unngår smitte på hyttene om de blir brukt. Vi oppfordrer alle til å være ekstra nøye med hygiene dersom man er på ei TT-hytte.



Ikke betjent drift i vinter



TT har besluttet at det ikke blir betjent drift på våre hytter i vinter og i påska. Å rigge opp betjente hytter i fjellet er omfattende og arbeidet starter opp ukesvis før åpning. Dette krever forutsigbarhet. Slik situasjonen er i dag rundt COVID-19 er det rimelig grunn til å tru at tiltakene frem tom. 26. mars kan bli videreført. Det pågående arbeidet med å få hyttene betjente til vintersessongen vil derfor stanse i dag. Disse hyttene vil ha selvbetjente eller ubetjente standard og kan brukes i nødssituasjoner.

Alle som har forhåndsbetalt booking på de betjente hyttene vil få sine kostnader automatisk refundert innen rimelig tid.

Dagsturhytta, Rønningen gård, i Bymarka er stengt for servering



Turbutikken kan besøkes digitalt

Turbutikken i Sandgata 30 vil være fysisk stengt tom. 26. mars, men vi vil besvare e-poster, telefoner og henvendelser i sosiale medier. Dere kan kontakte oss på e-post: tt@dnt.no eller telefon: 73 92 42 00. Vi besvarer henvendelser mandag–fredag fra kl 10 til 17.



Topp7

Det er fortsatt lenge til 14. juni når Topp7 er planlagt. Vi vil holde dere oppdatert om hva som skjer med denne turen via vår nettside og sosiale medier.



Vent med hytte til hytte-turer

Vent med hytte til hytte-turer og utsett planlagte langturer. Dette er ikke tiden for å tillegge redningsmannskap og helsetjenesten potensielt ytterligere belastninger. Ta heller en tur der du bor. Frisk luft, dagslys og bevegelse gjør godt, spesielt når dagene er snudd opp ned for oss alle.



Nå er det nærtur som gjelder!

Ta middagen med deg ut i hagen, skogen, parken eller stranden. Tenn bål, lag pinnebrød, bo en natt i hengekøye eller gå en sti du aldri tidligere har gått. Du finner tusenvis av nærturer på UT.no.

– Nå er vi heldige som bor i et land som Norge. Vi har naturen rundt oss, og den er døgnåpen. Vi oppfordrer alle som er i stand til det å ta turen ut. Naturen roer ned kropp og hode, noe de aller fleste har godt av nå



4 råd til deg som skal ut på en nærtur

- Kjenn på egen form før du legger ut på tur. Er du ikke i slag, bli hjemme slik at du unngår å eventuelt smitte andre.

- God håndhygiene. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Alkoholbasert hånddesinfeksjon, f.eks. Antibac, brukes hvis håndvask ikke er mulig.

- God hostehygiene. Host i papirtørkle som kastes straks etter bruk etterfulgt av håndvask, eller hoste/nyse i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

- Hold avstand (minst 1 meter) til andre personer.



Krevende tider for turistforeningen

Som frivillig organisasjon er det tøffe tider for turistforeningen. Alle våre inntekter går inn i potten med å opprettholde det unike hytte, rute - og aktivitetstilbudet over hele landet. Nå uteblir mange inntekter.



Din støtte betyr mye



For å sikre et godt tilbud når dette er over, trenger vi mer enn noen gang at alle som har glede av DNTs tilbud viderefører sitt medlemskap. Til de som har et hjerte for naturen og som ikke er medlem utgjør deres medlemskap en stor forskjell og det bidrar til at vi kan overleve vår 133 år lange historie og fortsette med å tilrettelegge norsk natur for alle.



Tekst og bilde er hentet fra TT sin hjemmeside.



Trondhjems Turistforening er medlem av Trollheimsporten.