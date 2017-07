Trosset regnværet

Bildet over putter Vetle Kvande.

Frisbeebanen som ble satt opp for noen år siden blir godt brukt. Det er et velkjent syn å se noen kaste frisbee når mann tar en tur til Øye.

I fjor startet den første frisbeesesongen i Surnadal og de fikk utvidet banen til 18 hull på 17 kurver. I år er det 18 stykker som har vært med på minst en serierunde. Serierunder foregår hver tirsdag kl 18:00 og søndag 12:00. Oppmøtet er som oftest på rundt 5-10. Serisesongen varer fra da snøen er borte på våren til snøen legger seg om høsten. Det er bare de åtte beste runder som teller så det er omgjort å spille bedre og bedre for hver gang i løpet av sesongen.

-Er det fint vær en søndag eller tirsdag møter heller flere opp og vi kan være opp i 10-12 deltakere, forteller Ove Andreas Bjørkmann Nortun.

Dagens gjeng på frisbee.

7 deltakere møtte opp søndag og ble delt inn i to grupper som skulle gå dagens serierunde. Serierunden har også konkurranser i seg selv. Den ene er ace-konkurranse, altså hole in one. Der legger de som vil være med ti kroner i potten hver serierunde de er med. Den som får ace vinner da hele pengesummen i potten. Får ingen ace på en serierunde går potten videre til neste gang, slik blir premiepotten stor over tid.

Anbjørn Halse konsentrert.

Den andre konkurransen er helt uavhengig av seriespillet, den konkurransen heter CTP (closest to pin). Der legger også spillerne penger i potten og den som kommer nærmest en bestemt gjenstand eller kurv på ett kast vinner.

-Frisbee er gøy fordi man bestemmer eget nivå, tempo og det er veldig sosialt. Samtidig er ikke frisbee aldershemmende, forteller Nortun.

I dag ble det også kastet ace. Dette er fjerde ace´n denne sesongen. Ove Andreas Bjørkmann Nortun kastet dagens ace på hull 16, og han vant premiepotten.

Steffen Heggem klar til å kaste.

Frisbeegjengen er ivrige til å få med flere i sporten, og forteller det er bare å ta kontakt på Facebook-siden deres eller møte opp på en av serierundene. De er behjelpelige og forteller det ikke er noe skummelt selv om det skulle være første gangen. De gir med glede en introduksjon og man får prøve noen frisbeer med klubben. Du kan også finne dem på instagram under navnet @Surnadalfrisbee.

Link til sammenlagtlista denne sesongen.

Sosialt og trivelig er det på rundene.