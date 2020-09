Trollheimsporten i ny drakt

Ingressfoto: Sigrid Skjølsvold, Øystein Hjelle Bondhus og resten av Trollheimsporten-redaksjonen gleder seg til å kunne vise fram trollheimsporten.no i ny drakt (Arkivfoto).



I forbindelse med at nettportalen fyller 20 år 15. november 2020, har det blitt jobbet for å få på plass en flunkende ny nettside. Prosessen nærmer seg nå slutten, og etter alt å dømme vil Trollheimsporten være på lufta med nytt design i løpet av september.

– Vi gleder oss veldig til å vise fram den nye sida til leserne-, medlemmene og samarbeidspartnerne våre. Dette kommer til å bli et stort løft for Trollheimsporten, sier daglig leder og hovedredaktør, Øystein Hjelle Bondhus.

Trollheimsporten har de siste årene vært i sterk vekst, og bare fra 2017 til 2019 økte antall sidevisninger med over 1,2 millioner.

Med over 6,5 millioner sidevisninger i 2019, har Trollheimsporten etablert seg som en av de fremste leverandørene av både nyhets- og featurestoff i Surnadal og Rindal – og framgangen i lesertall fortsatte i første halvår i 2020.

Bondhus og resten av redaksjonen håper nå at ny nettside og ny publiseringsløsning skal bidra til at Trollheimsporten kan fortsette den positive utviklingen. Alt stoff på portalen vil fortsatt være helt gratis for leserne.



Raskere sider

Trollheimsporten startet med Daldata som leverandør av publiseringsløsning, før CustomPublish, som blant annet også brukes av både Rindal IL og Surnadal IL, tok over.

Nå er det selskapet PublishLab AS som skal ta over stafettpinnen.

Med systemet Labrador CMS står de bak sider med over en og en halv milliard sidevisninger per måned, fordelt på over 110 sider. Blant de mest kjente brukerne av PublishLabs Labrador-system er Tv2, Dagbladet og Se og Hør, og Trollheimsporten får nå de samme tekniske løsningene og mulighetene som disse.

– Ved å skifte til Labrador får vi en oppgradering, som vi er sikre på vil gi stor, positiv effekt både for oss, medlemmene og leserne våre, sier Bondhus, og fortsetter:

– Sida blir både finere og mer brukervennlig, og gir oss helt nye muligheter når det gjelder for eksempel bruk av lyd, bilder og video.

Daglig leder i PublishLab AS, Jon Reidar Hammerfjeld, er selv tidligere nettsjef i Dagbladet. Han har blitt kåret til "Årets netthode" i Norge, for å ifølge juryen ha "ledet an utviklingen av norske nettaviser gjennom 13 år i tillegg til å skape nye trender internasjonalt".

Nå leder Hammerfjeld an utviklingen av nye Trollheimsporten.no, og til Trollheimsporten forteller han hva både redaksjonen og leserne kan vente seg:

– Kort oppsummert vil Trollheimsporten få et system som svært mange andre profesjonelle mediehus i Norge bruker. Systemet gjør det mulig for redaksjonen å gjøre mange endringer selv, de kan publisere artikler på sekunder og de kan endre layout som de selv ønsker. Og systemet vil gi leserne langt raskere sider å laste på mobil og desktop.

Hammerfjeld er fornøyd med å få Trollheimsporten over på Labrador-systemet, og forteller PublishLab ikke gjør forskjell på en lokal nettportal og en stor aktør fra riksmediene.

– Jeg har vært journalist hele livet, og min erfaring er at jobben er den samme, uavhengig av hvem man jobber for - det er bare at enten intervjuer man ordføreren eller så intervjuer man statsministeren. Uansett trenger man det samme verktøyet, og systemet vi leverer er det samme for Trollheimsporten som for Dagbladet.

Han fortsetter:

– For lesernes del skal det bli ryddigere, og lettere å finne fram på sidene. I tillegg er sidene våre oppe hele døgnet, hele året. Kundene våre omsetter for mer i døgnet enn vi gjør i året, så vi må være oppe.



Kraftig forbedret mobilversjon

Folks medievaner har endret seg mye de siste årene. Trollheimsporten lanserte det nåværende designet i 2014, mens i 2019 kom hele 4,7 av 6,5 millioner sidevisninger via enten mobiltelefon eller nettbrett.

– Derfor har det vært viktig for oss med en kraftig forbedring av mobil- og nettbrett-versjonen av Trollheimsporten, og det får vi nå, sier Bondhus, og forteller at sakene fra CustomPublish-versjonen av Trollheimsporten fortsatt vil være tilgjengelige for leserne.

Kontormedarbeider og medredaktør Sigrid Skjølsvold er også klar på at oppgraderingen vil være positiv både for ansatte og lesere.

– Sida får et nytt og moderne design, og ikke minst en mye bedre løsning for visning på mobil. Det er viktig, siden vi vet at stadig flere leser Trollheimsporten på telefonen, sier hun, og legger til:

– Omlegginga vil også lette arbeidshverdagen betydelig for oss som jobber i Trollheimsporten. Vi blir mer effektive, og får mulighet til å sette større fokus på de gode og viktige sakene. Det tror jeg også leserne vil sette stor pris på.



Takker støttespillere

Å skifte publiseringsløsning er ikke gratis, og totalkostnaden for utviklingsprosjektet er på over en halv million kroner.

Trollheimsporten har fått uvurderlig drahjelp fra gode støttespillere for å komme i mål med finansieringen.

Både Rindal Sparebank og Surnadal Sparebank støtter utviklingsprosjektet med 100 000 kroner hver, mens formannskapet i Surnadal bevilget 100 000 kroner fra næringsfondet.

– Det hadde rett og slett ikke vært mulig for oss å gjennomføre et så stort løft alene, og vi setter uendelig stor pris på velviljen og støtten vi har fått, sier Bondhus, og legger til:

– Den teknologiske utviklinga går så fort at vi kom til et punkt der vi rett og slett måtte velge mellom å bli hengende etter eller å satse. Vi er så heldige at vi har et offensivt styre, positive ansatte og gode støttespillere, som alle har vært klare på at en slik satsing var det rette å gjøre.

Og for banksjefene Magne Bjørnstad og Allan Troelsen, var det naturlig å støtte opp om Trollheimsportens utviklingsprosjekt.

– Rindal Sparebank var med på å ta initiativet til Trollheimsporten i sin tid, og det har vist seg å bli en vellykka satsing for hele dalføret, og godt utenfor dalføret også. Vi vet at det er god geografisk spredning på Trollheimsportens lesere, og det er et viktig bindeledd mellom rindalinger og surnadalinger som bor andre steder og hjembygdene deres.

Bjørnstad fortsetter:

– Trollheimsporten gjør en veldig god jobb med å formidle nyheter fra Rindal og Surnadal, og er et viktig bidrag lokalt. Så vet vi jo at det koster penger med digital fornying. Vi har sagt at vi ønsker å støtte lag og foreninger, og vi ønsker også å støtte Trollheimsporten, slik at de kan utvikle seg videre.

– I og med at Trollheimsporten ikke har abonnement, men skal leve av medlems- og annonseinntekter, kommer det nok godt med å få litt støtte fra næringslivet i ny og ne, sier Bjørnstad.



Trollheimsporten-redaktør Øystein Hjelle Bondhus (t.v.) og Magne Bjørnstad, banksjef i Rindal Sparebank.



Allan Troelsen i Surnadal Sparebank roser også Trollheimsportens samfunnsbidrag.

– Grunnen til at vi er med og støtter Trollheimsporten er at vi mener de er et viktig bidrag til å skape en attraktiv region. I Trollheimsporten har alle som er interesserte i hva som skjer i Surnadal og Rindal, også utflyttere, en kanal som er flink til å komme med nyheter og informasjon om det som foregår her, sier han, og fortsetter:

– I sum bidrar det til økt attraktivitet, og vi er opptatte av å bidra til det. Derfor passer det veldig godt for oss at vi har en slik kanal, som kan bidra til det samme.

Troelsen legger til at han synes det er bra at Trollheimsporten satser.

– Når Trollheimsporten nå tar en slik oppgradering, der de satser og viser at de er med i samtida, tar de grep for at leserne skal få en bedre opplevelse. Det ser vi på som veldig positivt.



Administrerende banksjef i Surnadal Sparebank, Allan Troelsen (t.v.) og Øystein Hjelle Bondhus fra Trollheimsporten.