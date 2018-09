Trollheimsporten beklager

15. september la vi ut saken som først ble publisert i Avisa Sør-Trøndelag med tittelen "Tok trolig bomkassetyvene på fersken".

Saken gjaldt to biler som ble observert på vei til Furuhaugmarka, et vitne som konfronterte ungdommene, og et vitne som senere uttalte seg til Avisa Sør-Trøndelag.

Politiførstebetjent Tor Hansen ved Surnadal lensmannskontor bekrefter ovenfor Trollheimsporten at det ble tatt vitneavhør av personer som observerte to biler med ungdommer på vei over Furuhaugmarka.

- Saken er fortsatt under etterforskning, og det er foreløpig ingen status på at de er mistenkte, sier Hansen.

Det er ikke medias oppgave å antyde hensikten til personer vi omtaler, og overskrift samt ingress ble dermed feil. Vi beklager feilen og eventuelle påkjenninger det kan ha fått for de involverte. Saken er nå fjernet fra våre nettsider.

Redaktør Eva S. Rønning

Oppdatering kl. 13:14: Saken er redigert for å presisere formuleringen om vitner.