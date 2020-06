Trollheimsløpet ønsker flere spasertrimmere

Noe av årsaken kan være at en runde rundt Tjønna med start og mål på Trollbanen, blir for «dagligdags» for mange. For disse kan det opplyses at det er ei løype som følger Glørstien over til Grønlivegen opp til Elshaug og tilbake om Landsem etter den gamle Grønlivegen. Da blir turen 8 km.

Håper mange av bygdas spasertrimmere prøver seg på denne turen. Det antas at mange aldri har gått den gamle Grønnlivegen før.



Slik er starttidene (3 km og 6km bestemmes endelig etter at påmelding er avsluttet):

KLASSEINNDELING/DISTANSER/STARTTIDER



Klassene 11, 12, 13, 14 år

1 km

Klokka 12.00



Klassene 15-16 år, 17-18 år

3 km

Klokka 12.15?



Klassene 19-20, 21-39, 40-49 år osv

6 km

Klokka 13.00?



Trimklasse (ingen tidtaking)

1, 3 eller 8 km

Fra klokka 10.30 til klokka 12.00.



Du kan lese Trollheimsportens sak fra 2019-utgaven av Trollheimsløpet her.