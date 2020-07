Trollheimshytta 130 år

Olaf Grilstad sammen med den første vertinnen Ragna Strand, og Trollheimens første fjellfører Ole Rindal.

Hytta var bygd som et toetasjes hus med kjøkken, spisestue, peisestue og to små soverom samt vertinnerom i første etasje, og to store saler med mange soveplasser i den andre etasjen. Hytta hadde da 16 soveplasser, med mange av dem som dobbeltsenger, slik at det gikk fint an med sengeplasser til rundt 25 gjester. Betydelig utvida seinere. Nå er det også et selvbetjent anneks. Den eldste delen av hytta er bevart og påbygget, og det er fortsatt det samme inngangspartiet.



Her er dagens betjening på Trollheimshytta.

Trollheimshytta er en av finalistene i konkurransen om å være Norges fineste turisthytte.

Les mer her, og stem her på ut.no!

I jubileumshelga ser vi av den obligatoriske onlinebookinga at Trollheimshytta er fullbooka. Grunna korona, så må alle forhådsbestille rom.