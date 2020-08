Trollheim selger eiendom til Talgø Møretre

Avtalen muliggjør en videre positiv utvikling for begge selskapene. Trollheim får med dette en ønsket samlokalisering av sine aktiviteter i Surnadal på eiendommen i «Røtet» (ved Industrikaia), noe som gir gode muligheter for å utvikle bedriften videre. Talgø har med kjøp av eiendommen(-e) i Trelastvegen fått en naturlig lokalisering for utvidelse av dagens areal og lokaler, etter en lengre periode med vekst og behov for ekspansjon.

Dette skriver Trollheim AS og Talgø MøreTre AS i ei pressemelding tirsdag.