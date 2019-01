Trønder Tour tilbake til Surnadal

– Dette er vi glade for, det er kjempepositivt for oss å få arrangere en slik turnering, sier Ove Andreas Bjørkmann Nortun, leder i Surnadal IL Frisbeeklubb.

Frisbeegolfklubben fikk sist arrangere runde i Trønder Tour i 2017, og fikk da skryt av tour-arrangørene for en flott turnering. Nortun håper at de skal klare å innfri forventningene også i år.

– Vi hadde stor suksess med Trønder Tour forrige gang, og satser på et minst like godt arrangement og like fint vær nå som da.



Sport i vekst

I 2017 deltok totalt 37 spillere i runden i Surnadal. Eskil Mogstad vant amatørklassen (18 deltakere) og Leiv Aspén tok seieren i open-klassen, der de beste ofte deltar (16 deltakere).

– Sporten er i kraftig vekst, så vi håper på enda flere deltakere i år, sier Nortun.

Han forteller at Trønder Tour er et lavterskelkonsept ment for promotering av sporten og rekruttering.

– Vi vil derfor absolutt oppfordre lokale frisbeekastere, uavhengig av nivå, til å melde seg på. Det blir to amatørklasser, samt egne dame- og juniorklasser ved behov, sier han.



Oppgradert bane

Det er foreningen Trønderdisk som står bak tour-konseptet som nå kommer tilbake til Surnadal. Trønderdisk jobber for å fremme diskgolf, eller frisbeegolf, i midt-Norge. I forbindelse med offentliggjøringen av 2019-arrangørene, får surnadalingene ros for baneutbedringene som er gjort siden sist.

– Banen er mye ryddigere nå. Vi har utformet en del nye hull, samtidig som vi har forbedret de gamle. Banen er nok noe vanskeligere enn den var, men den er ikke blant de vanskeligste banene, sier Nortun.

Selve konkurransen arrangeres søndag 23. juni, men Nortun forteller at det vil bli opplegg også dagen før.

– Dagen før vil nok de fleste bruke til øving på banen, og vi skal også ha et obligatorisk spillermøte med banegjennomgang enten dagen før eller tidlig på turneringsdagen. Så det er mulig å holde på hele helga, sier Nortun.

De to andre turneringene som er offentliggjort som del av Trønder Tour-programmet er AHA Open i Trondheim og Steinkjer Open, som naturlig nok arrangeres i Steinkjer. Disse går av stabelen henholdsvis 28. april og 1. september. Ifølge Trønderdisk vil det etter all sannsynlighet komme til flere turneringer i årets Trønder Tour etter hvert.



Trykk her for å se resultatene fra Trønder-Tour-runden i Surnadal i 2017.



Ove Andreas Bjørkmann Nortun (til venstre) og Anbjørn Halse var storfornøyde med turneringa da de arrangerte runde i Trønder Tour i 2017. I 2019 er det klart for ny Trønder Tour-runde i bygda.



Surnadal Idrettslag er medlem av Trollheimsporten.