Troelsen åpnet den 17. næringslivsdagen

Ingressfoto: Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika og banksjef Allan Troelsen.

Markedssjef Liv Dalsegg i Surnadal Sparebank synes det er stor stas at næringslivsdagen nok en gang trekker så mye folk.

– Det er alltid knyttet spenning til hvor mange som kommer, så det er veldig artig med så stor oppslutning, sier hun, og smiler:

– Nå er det ikke i vår makt lenger, programmet går sin gang. Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger fra folk som synes programmet er bra, så nå er det bare å innfri.

Banksjef Allan Troelsen innledet med å ønske velkommen, og snakke om hva som kjennetegner selskap som lykkes.

– Uansett hva dere jobber med, handler det om at kunden må være første fokus. Kunden er det absolutt viktigste, og målsetningen må være gjøre en forskjell for kunden. Det kan av å til være lett å glemme.



Kultur, vekst og bærekraft

Troelsen trakk fram godt arbeidsmiljø og god samhandling som viktig for å etablere en positiv prestasjonskultur.

– For meg er det å ha en god kultur i organisasjonen noe av det viktigste. Hvis den ikke er bra er det veldig ødeleggende, men klarer man å skape en god kultur, kan man sammen klare alt. Det er vanskelig, og tar lang tid både å bygge og endre en bedriftskultur, og det er fort gjort å ødelegge den, sier han, og legger til:

– Administrasjonen og ledlesen må ha fokus på å skape en kultur som legger til rette for å yte maksimalt for kundene, det er bortimot det viktigste i en bedrift. Kundene merker med en gang om det er god eller dårlig stemning hos en bedrift.

Troelsen la også vekt på vekst som avgjørende for alle virksomheter.

– Lik det eller ei, men det er tøff konkurranse og små marginer uansett hvilken bransje man jobber i. Det å ha vekst, og ambisjon om vekst, er en forutsetning for at en bedrift skal lykkes. Det er også avgjørende for å håndtere økende kostnader, og dermed kunne holde kundene fornøyde.

Banksjefen fortsatte med å understreke viktigheten av å legge vekt på bærekraft.

– Det er så viktig at alle har et bevisst forhold til bærekraft. Vi opplever økt interesse for dette temaet hos både kunder og leverandører. Det er bare et tidsspørsmål før hver og en av oss i salen her har et bevisst forhold til hva vi gjør for å sikre at vi har en bærekraftig virksomhet, sier Troelsen, og legger til:

– Man må ta innover seg hvor viktig dette er, for etter hvert vil kundene velge bort de som ikke har et godt og sunt og riktig forhold til bærekraft.



Overskudd på 91,3 millioner - banksjefen roser de ansatte

– Over mange år har vi i Surnadal Sparebank hatt en vekst på nesten tre ganger snittet for banker. Som bank lever vi av risiko, så vi kan ikke vokse over evne. På generalforsikring tirsdag kveld, kunne vi presentere tidenes beste resultat for åttende år på rad. Vi er 177 år gamle, og helt fra det 171. året vårt har vi satt rekord hvert år. Det er vi stolte av, og . 91,3 millioner i overskudd i 2019. Det dette fører til, er at vi har evnen til å fortsette å være en god bank for våre kunder, å være en god

Kundeopplevelsesindeksen viser at Surnadal Sparebank ligger på 85 av 100, mot Eikasnittet på 79. DNB scorer, til sammenligning, 56.

Den viktigste årsaken for vår vekst er at kundene våre er fornøyde. Det vi får flest kunder på, er at våre kunder er ambassadører for oss. Vi får veldig mange nye kunder, fordi de eksisterende kundene er veldig fornøyde.

Troelsen roste de ansatte, og deres evne til å by på seg selv og til å skape et godt miljø.

– For at vi skal få fornøyde kunder er det utrolig viktig med ansatte som motiveres av å legge til rette for kundene, av gode resultat og av å skape en positiv atmosfære, sier Troelsen, og legger til:

– Våre ansatte er en fabelaktig gjeng, og jeg er så glad for å få være sammen med dem, avsluttet Troelsen, før han introduserte konferansier Marianne Meløy, som umiddelbart fikk publikum med seg med lun humor og gode skråblikk på lokalsamfunnet i Surnadal.



Liv Dalsegg og Kine Bjørseth er godt fornøyde med over 200 deltakere på Surnadal Sparebanks 17. Næringslivsdag. Her er det tidligere varaordfører Helge Røv som får utdelt program.