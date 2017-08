Trives i Surnadal

Master Per Andresen er leder i National Taekwon-do Norway og har vært med å arrangere Takewon-do-leirene i Surnadal helt siden det startet.

-Det er en grunn til at jeg har vært med på leirer her i 27 år. Omgivelsene i Surnadal er vakre og vi har alt vi trenger. Folk her er veldig hyggelige, forteller master Per Andresen muntert.

Nordmøre Folkehøyskole er vesentlig for at leirene skal ta sted i Surnadal. Mange av de som deltar på sommerleir har allerede gått ett år på folkehøyskolen i Surnadal en gang i livet.

-Uten samarbeidet med folkehøyskolen har det ikke vært mulig å arrangere leirene i Surnadal. Og velvilligheten er også super her, forteller master Per Andresen videre.

Leirene består i hovedsak av trening, men det sosiale er også veldig viktig. På voksenleirene kommer deltakere fra hele landet, og det gir muligheten til å bli kjent med folk fra hele landet. På barneleirene derimot er det barn fra hele Midt-Norge som deltar. Det er også mye teori om forskjellige viktige tema på kveldstid under voksenleiren. De har for eksempel hatt temaer som antidoping, barneinstruksjon, kosthold og klubbdrift. Dagene består av en obligatorisk økt for alle på formiddagen, før det er en valgfri økt mot ettermiddagen.

Fra venstre: Sunniva Sørvik Grimsmo, Tore Grytten og Mari Fiske.

Tore Grytten er en av de som har vært med på leir siden har var ung. Han deltok på barneleirene som barn og har deltatt på leirene siden. I dag er han med på leirene som instruktør, og har tatt over Kjell Gunnar Polden sin klubb på Halsa. På tirsdag graderte han seg opp til svart belte 4.dan. Det vil si han nå er internasjonal instruktør. Dette er høyt oppe i TKD-systemet og er en veldig bra prestasjon. Han er også den yngste i Norge som har gradert seg til 4.dan.

-Man treffer alle vennene sine på denne leiren, samtidig som vi blir kjent med mange andre. Man må bare på denne leiren, smiler Tore Grytten.

To andre som deltar på leir er Mari Fiske og Sunniva Sørvik Grimsmo. De skal etter sommeren flytte ut av bygda og starte i militæret og på universitet. De har holdt på med kampsporten i 12 år og har ingen planer om å slutte. De har også deltatt på leirene opp gjennom oppveksten og har de senere årene vært instruktør på barne- og ungdomsleirene.

Sunniva Sørvik Grimsmo skal til Ørlandet direkte etter barneleiren er ferdig neste uke. Der skal hun gå innenfor luftforsvaret. Selv om hun er i militæret mener hun at det skal bli litt tid til Taekwon-do innimellom, og kanskje får hun permisjon til å delta på NM. På fredag skal Grimsmo for første gang på fire år gradere seg, noe hun er veldig spent på.

Mari Fiske skal flytte til Trondheim og gå industriell kjemi og bioteknologi på NTNU. Fiske tenker å bli med i Norges største Taekwon-do-klubb, Trondheim Taekwon-do-klubb, og målet hennes er også å få delta i NM.

-Jeg skal fortsette hvis jeg finner fram, ler Fiske.

Vi ønsker alle deltakerne lykke til med gradering og god reise hjem i helga