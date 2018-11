Trivelig trønderkveld i Rindal

Folk fra hele bygda hadde møtt opp i grendahuset for å høre fylkesrådmann i Trøndelag Odd Inge Mjøen, rindalsordfører Ola T Heggem og surnadalsordfører Lilly Gunn Nyheim.

Jan Sturla Jensvold sørget for god stemning med trekkspillmusikk; denne kvelden selvsagt med trøndermusikk som "Trønderbrura", "Lys og varme" og "Trivelige Trøndelag".



Godt oppmøte og god stemning i grendahuset.



Noen er fornøyd og noen misfornøyd

Initiativtaker og møteleder Jon Brønstad innledet med å oppsummere litt av prosessen med overgangen til Trøndelag. Noen er veldig fornøyd med at Rindal nå blir en del av Trøndelag, og andre er veldig misfornøyd. Selv mente han at det helt sikkert blir mindre prakk med ferjer og med sunnmøringer. Men noe kan sikkert bli dårligere også. Han takket fylkesrådmannen, som hadde reist til Rindal fra Steinkjer for å være med på dette møtet, og ordførerne som stilte opp for å fortelle om fylkestilhørighet og om kommunereformen fra sitt ståsted.

Brønstad innrømte at han selv ser fram til å bli trønder, slik de fleste i øverbygda i Rindal sikkert gjør. Han synes det er et poeng å komme så nær Trondheim som mulig, og spøkte med at han gjerne kunne tenkt seg firefelts vei med midtdeler gjennom Laksøybygda og Hoston for å redusere reiseavstanden.





Jon Brønstad og Odd Inge Mjøen



Velkommen til Trøndelag

Odd Inge Mjøen startet sitt innlegg med å ønske Rindal velkommen til Trøndelag. Han fortalte om prosessen med sammenslåing av Trøndelagsfylkene, der trønderne lå i forkant av regionreformen, og kunne ta styringa på prosessen selv. Han fortalte om driften av fylkeskommunen med videregående skoler, tannklinikker, fylkesveier, kollektivtransport, administrasjon, politisk organisering og om fylkeskommunen som kreativ kulturbygger, som f.eks. sangen "Trønder" (se nederst i saken).



Rindalinger får fortsatt gå på skole i Surnadal

Trøndelag har en ordning med nærskoleprinsipp når det gjelder videregående skoler. Når Rindal blir en del av Trøndelag er det Meldal vgs. og Orkdal vgs. som blir nærskolene. Men de to fylkene har nå inngått en avtale om tilbud for elever i Rindal. For det første får elever som allerede har begynt på videregående skole i Møre og Romsdal selvsagt fullføre utdanningen på den skolen der de er. Dette er en overgangsordning. I tillegg har man åpnet for at elever som ønsker å gå på en grenseskole i Møre og Romsdal kan få lov til det, der hvor dette er naturlig ut fra forhold som reisetid mm. Dessuten vil det bli organisert skoleskyss til videregående skoler i Trøndelag.



Fortsatt tannlege i Rindal

Trøndelag fylkeskommune kommer til å skrive en avtale med tannlegen i Rindal, på lik linje med den avtalen som tannlegen i dag har med Møre og Romsdal fylkeskommune. Før sommeren vil det også bli lyst ut en tannlegestilling i Rindal.



Avtaler om museum og spillemidler

Rindal skimuseum vil inntil videre fortsatt være en del av Nordmøre museum, men Trøndelag fylkeskommune vil videreføre tilskuddet som skimuseet får fra fylket.

Fylket har også fått på plass en avtale om spillemidler. Det er i dag ca fire års ventetid på utbetaling av spillemidler, men søkere i Rindal vil ikke miste sin plass i utbetalingskøen selv om de nå bytter fylke.



Alltid for lite penger til vei

Når det gjelder fylkesveiene innrømmer Mjøen at fylkeskommunen ikke klarer å ruste opp alle veiene så godt som folk flest sannsynligvis har forventninger om. Det er dessverre alltid for lite penger på dette området, og det er nok heller ikke spesielt for Trøndelag.

Han understreket at Rindal må fortsette å kjempe om plasseringene på prioriteringslistene for opprusting av veiene.



Får fortsatt bruke "Mørelinjen"

Det blir heller ingen revolusjon i kollektivtrafikken i forbindelse med fylkesbyttet. Det har vært sådd tvil om bussene fra Møre til Trondheim vil kunne stoppe i Rindal når kommunen blir en del av Trøndelag. Men ordfører Lilly Gunn Nyheim kunne bekrefte at dette overhodet ikke er tema. Også i dag kan "Mørelinjen* ta på passasjerer nesten helt fram til Svorkmo i Orkdal, og det vil ikke bli noen forandring på dette.



"Skremselspropagandaen" er tilbakevist

Ordfører Ola T Heggem takket Jon Brønstad for initiativet til møtet, og han takket fylkesrådmann Odd Inge Mjøen for å ha vært en god støttespiller gjennom prosessen med fylkesbyttet. Han sa at det har vært lagt fram en del "skremselspropaganda" i forbindelse med overgangen til Trøndelag, men det meste av dette er nå tilbakevist. Blant annet viste han til at skoleskyssen nå blir bedre, i og med at det blir organisert skyss i begge retninger. Man ser også på muligheter for at skoleskyss til Orkdal kan bli en "pendlerbuss", der man kan korrespondere videre med busser fra Orkanger til Trondheim.



Surnadal står ufrivillig alene

Surnadalsordfører Lilly Gunn Nyheim takket for invitasjonen og syntes at det var veldig trivelig å være med på dette møtet i nabobygda. Hun fortalte historien om kommunereformen, der resultatet nå har blitt at Surnadal kommune står ufrivillig alene. Hennes berømte "frieri" til ordføreren i Rindal og Halsa ble dessverre avslått.

Selv kunne hun gjerne ha tenkt seg at Rindal hadde slått seg sammen med Surnadal, og de sammen hadde søkt seg til Trøndelag.

Hun understreket at Rindal og Surnadal samarbeider godt, og at det gode samarbeidet skal fortsette. Hun kunne ikke komme på noen flere saker hvor de to kommunene er uenige.



Frykter valget mellom to storkommuner

Nyheim tror at Surnadal en gang i framtida, kanskje før man aner, vil bli nødt til å ta et valg mellom to storkommuner; Kristiansund eller Orkland. Hun frykter at det kanskje ikke blir så enkelt å velge Orkland når man er i et annet fylke, og lurte på hva fylkesrådmannen i Trøndelag hadde å si til det.

Odd Inge Mjøen svarte at Trøndelag fylkeskommune hele tiden har sagt at kommunene selv må få bestemme hvilket fylke de vil tilhøre.



Bare en oppskrift for å bli en del av Trøndelag

Ordfører Ola T Heggem sa at slik han ser det var det bare en oppskrift på hvordan Rindal kunne bli en del av Trøndelag, og resultatet har blitt vellykket. Han tror ikke at fylkesbyttet hadde vært like enkelt dersom Rindal og Surnadal hadde vedtatt å slå seg sammen først. Han påpekte også at det var ingen i kommunestyret i Rindal som tok til orde for sammenslåing med Surnadal da det var oppe som tema.

Heggem vil dessuten ikke ha skylda for at surnadalingene ikke vil bli trøndere. Det kunne sikkert vært mulig dersom kommunestyret i Surnadal hadde stemt for det, men det gjorde de altså ikke.

Rindalingene har også vært redde for valget mellom Kristiansund og Orkanger, men nå er det valget tatt, sa Heggem.



Kjemper sammen for fv65

Når det gjelder fv65 har Rindal og Surnadal virkelig dratt lasset sammen de siste åra, sa Ola T Heggem. Selv har han har kjempet for fv65 i omtrent 30 år, og det er ikke mye som har blitt gjort. Der er det fortsatt en jobb å gjøre.



Bredbånd, vann og bedre mobildekning

Sivert Dombu, som er plansjef i Rindal kommune, benyttet anledningen til å skryte litt av begge fylkeskommunene. Rindal har nylig blitt tildelt en million kroner fra Møre og Romsdal fylke, til bredbåndsdekning i Lomundal, og deler av Løfall-grenda. Kommunen planlegger å legge vannledning fra det kommunale vannverket sammen med fiberkabelen til Lomundal, og dette skal skje i nær framtid.

Kommunen skal også, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, se på muligheter for bedre mobildekning i utkantene av bygda. Bedre bredbåndsdekning er et område som Trøndelag fylkekommune jobber intenst med for tida.



Vellykket trønderkveld

Initiativtaker Jon Brønstad og Lomunda grendahus kan si seg fornøyd med en svært vellykket og trivelig trønderkveld, som til slutt ble avsluttet med stemningsfulle "Trondheimsnatt" til trekkspillmusikk.



Jan Sturla Jensvold spilte og sang "Trondheimsnatt" av Åge Aleksandersen.





Noen vil kanskje ha glede av et gjensyn med sangen "Trønder", som ble laget i forbindelse med sammenslåingen av Trøndelagsfylkene. Denne ble også vist på møtet i grendahuset:

Bildet øverst: F.v. Odd Inge Mjøen, Ola T Heggem, Lilly Gunn Nyheim, Jon Brønstad og Jan Sturla Jensvold.