Trioen som skyter Rindal til seier

Da Rindal møtte nyopprykkede Sandnessjøen/Mosjøen på bortebane i september, ble det storseier 37 - 21. Lørdagens oppgjør skulle vise seg å bli noe helt annet enn en enkelt match for seiersvante rindalinger.

Rindal tok raskt føringen i kampen, og ledet 3 - 1 etter scoringer av Malin Bjørnås, Anja Søyseth og Marit Ustad Hove. Rindal kjørte angrepssystemet "polakk", som det heter på håndballspråket, angrep etter angrep. Ustad Hove og Bjørnås kunne dundre inn mål fra sine backposisjoner, uten av bortelaget klarte å finne et mottrekk. Ni minutter før pause ledet Rindal 16 - 9.

Som så mange ganger før denne sesongen ble ledelsen spist opp. De siste ni minuttene av omgangen var rett og slett elendig av rindalingene. Hjemmelaget taklet dårlig at Sandnessjøen/Mosjøen satte frimerke på playmaker Anja Søyseth, og rotet det til for seg selv. Gjestene fra Helgelandskysten kriget Rindal ut av stilen, og ett minutt før pause utlignet de til 18 - 18. Marit Ustad Hove satte ballen i mål like før pause, slik at Rindal kunne gå i garderoben med ettmålsledelse etter halvspilt kamp.



Malin Bjørnås storspilte for Rindal, og scoret 9 mål

Marit-show

Gjestene var fortsatt i siget etter pause, og gikk for første gang i kampen opp i ledelsen på stillingen 19 - 20, og ti minutter ut i omgangen var de to mål foran på stillingen 22 - 24.

Da våknet Marit Ustad Hove. Hun tok saken bokstavelig talt i egne hender, og scoret hele ni mål på de siste 27 minuttene av kampen. Totalt endte Hove på 13 scoringer, og var tungen på vektskålen for Rindal i lørdagens oppgjør. Ti minutter før slutt tok Rindal tilbake ledelsen etter scoring av Hove, og tre minutter senere var ledelsen øket til fire mål. Selv om det fortsatte å renne inn mål bakover, var Rindal så effektive i angrep at de dro i land en ny seier. Rindal vant til slutt målkalaset 40 - 35.

Marit Ustad Hove, Malin Bjørnås og Anja Søyseth i backrekka til Rindal scoret 27 av Rindals 40 mål, og viste nok en gang av de er klassespillere i 3. divisjon.

Kantspillerne Ane Vasskog og Tonje Bjørnås spilte begge en god kamp, og scoret til sammen 9 mål.

Trener Anders Moe Sæter skryter av utviklingen til Sandnessjøen/Mosjøen.

- I dag møter vi et lag som har hatt en formidabel utvikling siden vi møtte dem i september. De kriger som helter gjennom hele kampen, og gir oss skikkelig motstand. Det ble en hard og morsom kamp. Jeg er slettes ikke fornøyd med å slippe inn 35 mål, men fremover synes jeg vi til tider er ekstemt gode i dag, sier Sæter.

Sæter er enig i at damene hans taklet dårlig at Søyseth ble satt ut av spill i store deler av kampen.

- Vi er ikke så glade i offensivt forsvar, og vi er veldig avhengig av Anja. Vi må helt klart trene mer på dette, sier Sæter.

Sæter var heller ikke fornøyd med at Rindal nok en gang slipper motstanderne inn i kampen etter å ha ledet stort.

- Det har skjedd litt for ofte i år, ja. I dag forsøkte vi å rullere mer enn ellers, nettopp for å spare krefter og dermed unngå slike situasjoner. Det gikk ikke som planlagt. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men det virker som at vi faller litt ned i intensitet når vi leder med 4 - 5 mål, sier han.

Seniortreneren skryter av Marit Ustad Hove, som banket inn 13 mål med venstreslegga.

-Før kampen sa jeg til henne at jeg ønsket meg 15 mål av henne i dag. Det ble ikke langt unna. Jeg satte henne bevisst som 1`er i forsvar for at hun skulle spare kreftene til angrep. Det lykkes vi med, smiler Sæter.

Etter ni serierunder ligger Rindal på 4. plass på tabellen med 14 poeng, fire poeng bak serieleder Strindheim.



Malin Bjørnås, Anja Søyseth og Marit Ustad Hove briljerer i rindalsdrakta.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Marit Ustad Hove

** Malin Bjørnås

* Anja Søyseth

Kampfakta Rindal - Sandnessjøen/Mosjøen 40 - 35 (19 - 18)

Maren Halgunset

Eirin Mogset

Malin Bjørnås 9

Maja Reitan 4

Ane Vasskog 5

Anja Søyseth 5

Mina Halgunset

Mona Bolme Nonstad

Marit Ustad Hove 13

Nelly Skjølsvold

Hanna Saksen

Elin Landsem

Tonje Bjørnås 4