Trimboks ved Damvatnet

Den mest vanlige ruten til Damvatnet er å gå skogsveien på Øye som starter ovenfor Surnadal vidaregåande skole. Her går det beitedyr, og det er derfor svært viktig at alle grinder blir lukket og at det blir tatt hensyn til dyrene som beiter.

Alternative ruter er å gå fra lunnigsplassen på Bergheim, eller ved å følge skogstien fra øvre Buhagen.

Turbeskrivelse til Damvatnet via Øye er tidligere publisert på Trollheimsporten. Det kan du lese om her.

God tur!

Foto: Hege Sæterbø Andersen